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ЗСУ підтвердили знищення 9 російських літаків в окупованому Криму

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Саки, Середа 10 серпня 2022 11:02
ЗСУ підтвердили знищення 9 російських літаків в окупованому Криму
Автор: Марія Кучерявець

У Повітряних силах ЗСУ підтвердили знищення дев’яти літаків на аеродромі "Саки" в окупованому Криму. На території якого вчора лунали масові вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Саки! Мінус дев'ять літаків окупантів", - йдеться в повідомленні.

Що цьому передувало

Нагадаємо, вчора повідомлялося, що на російському військовому аеродромі у селищі Новофедорівка поблизу міста Саки у тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів.

Самі росіяни повідомляли, що вибухи спричинені детонацією, при цьому українська сторона до цього часу не підтверджувала, що удари були здійснені з її сторони.

Всі подробиці про інцидент в матеріалі "Вибухи на авіабазі в окупованому Криму: що відомо".

Генштаб підтверджує втрати Росіян

Примітним стало й те, що у традиційному зведенні щодо втрат російських військ від початку повномасштабної війни у Генштабі повідомили, що РФ втратила за минулу добу 9 своїх літаків.

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