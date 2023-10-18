Гуменюк о применении украинскими войсками ракет ATACMS: усилит контрнаступление ВСУ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время брифинга в Media Center Ukraine - Ukrinform .

По ее словам, уничтожение мощностей врага в его глубоких тылах является одним из основных элементов, который обеспечивает возможность украинским военным делать более активные шаги вдоль линии фронта и продвигаться вперед.

"Понимая, что враг в последнее время активизировал авиацию в частности, было ясно, что нужно атаковать те направления, которые обеспечивают его мощности. Так и произошло, и результат очевиден", - сказала Гуменюк.

Она отметила, что каждая такая ракета - это возможность уничтожить врага, и она должна быть реализована военными максимально эффективно.

"Сколько бы их (ракет - ред.) ни было, все они будут направлены по адресу", - подчеркнула спикер.

ATACMS уже в Украине

Напомним, вчера, 17 октября, украинские военные подтвердили удар по аэродромам россиян во временно оккупированных Луганске и Бердянске.

Позднее издание The Washington Post сообщило, что ВСУ для атаки использовали дальнобойные ракеты ATACMS.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении подтвердил применение ATACMS в Украине. В Белом доме также официально подтвердили передачу ракет.

Вчера СМИ сообщали, что Украина получила меньше дюжины 12 дальнобойных ракет ATACMS от Соединенных Штатов Америки. Сегодня же источники The New York Times сообщили, что США передали около 20 таких ракет.