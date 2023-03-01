Гуменюк о Приднестровье: не исключаем провокации, но сейчас угрозы нет

Военные не исключают провокации и обстрелы границы со стороны непризнанного Приднестровья. Однако угрозы для открытия второго фронта нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

Она подчеркнула, что ситуация на границе с Молдовой стабильная и контролируемая. Пограничники наблюдают за ситуацией в районе непризнанного Приднестровья и готовы реагировать на угрозы.

"Пока они не критичны (угрозы со стороны Приднестровья, - ред.). Мы говорим о вероятной активности диверсионных и диверсионно-разведывательных групп, или каких-то провокаций типа обстрела государственной границы. Они не исключены, но мы пристально наблюдаем. Пока активности с той стороны границы нет", - отметила Гуменюк.

По ее словам, находящиеся на территории Приднестровья российские войска недостаточны, чтобы открыть второй фронт. Оккупантам для таких действий требуется поддержка, однако географически они ее получить не могут.

Гуменюк отметила, что обвинения врага о возможных "провокациях" - это ИПСО, которые предназначены больше для Молдовы, чтобы расшатать ситуацию внутри страны.

Что этому предшествовало

Напомним, недавно Россия заявила, что Украина якобы готовит провокации возле Приднестровья. В Молдове заявили, что российские заявления фейковые.

Однако сегодня представитель МИД России Мария Захорова сделала очередное абсурдное заявление по обвинениям Украины. Она утверждает, что в порты Одесской области поступили "радиоактивные вещества", которые могут угрожать другим странам и непризнанному Приднестровью.

Захарова обвинила Украину в подготовке "провокаций" и даже "грязной бомбы".

В Молдове опровергли выдумки Захаровой, а также успокоили граждан.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.