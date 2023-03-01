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Молдова ответила на обвинения Захаровой о "провокациях" Украины у Приднестровья

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Кишинев, Среда 01 марта 2023 11:29
Молдова ответила на обвинения Захаровой о "провокациях" Украины у Приднестровья Фото: Молдова ответила России на якобы подготовку Украиной провокаций (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Молдова отрицает обвинения России о якобы подготовке Украиной провокаций у непризнанного Приднестровья с использованием "радиоактивных веществ".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker.

В правительстве Молдовы назвали ложью обвинения представительницы Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой в отношении Украины.

"Государства отслеживают ситуацию и не подтверждают распространяемую российской стороной информацию", - говорится в сообщении.

Кроме того, власти Молдовы призывают граждан сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

Напомним, сегодня представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина якобы получила опасные радиоактивные вещества и готовит "провокации".

Она придумала угрозу заражения территории, а также опасность для других государств и непризнанного Приднестровья.

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Молдова Российская Федерация МИД Украины Мария Захарова
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