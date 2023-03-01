Гуменюк про Придністров'я: не виключаємо провокації, але зараз загрози немає

Військові не виключають провокацій та обстрілів кордону з боку невизнаного Придністров'я. Проте наразі загрози для відкриття другого фронту немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

Вона наголосила, що ситуація на кордоні з Молдовою стабільна та контрольована. Прикордонники спостерігають за ситуацією у районі невизнаного Придністров'я і готові реагувати на загрози.

"Наразі вони не критичні (загрози з боку Придністров'я, - ред.). Ми говоримо про вірогідну активність диверсійних та диверсійно-розвідувальних груп, або якихось провокацій типу обстрілу державного кордону. Вони не виключені, але ми пильно спостерігаємо. Наразі активності з того боку кордону немає", - зазначила Гуменюк.

За її словами, російські війська, які знаходяться на території Придністров'я, недостатні, аби відкрити другий фронт. Окупантам для таких дій потрібно підтримка, проте географічно вони її отримати не можуть.

Гуменюк зазначила, що звинувачення ворога про можливі "провокації" - це ІПСО, які призначені більше для Молдови, щоб розхитати ситуацію всередині країни.

Що цьому передувало

Нагадаємо, нещодавно Росія заявила, що Україна нібито готує провокації біля Придністров'я. У Молдові заявили, що російські заяви фейкові.

Проте сьогодні представниця МЗС Росії Марія Захорова зробила чергову абсурдну заяву зі звинуваченнями України. Вона стверджує, що в порти Одеської області надійшли "радіоактивні речовини", які можуть загрожувати іншим країнам та невизнаному Придністров'ю.

Захарова звинуватила Україну у підготовці "провокацій" і навіть "брудної бомби".

У Молдові ж спростували вигадки Захарової, а також заспокоїли громадян.

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