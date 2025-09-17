ua en ru
Ср, 17 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Громкий скандал в Польше: депутат потеряла должность из-за оскорблений в адрес украинца

Польша, Среда 17 сентября 2025 07:40
UA EN RU
Громкий скандал в Польше: депутат потеряла должность из-за оскорблений в адрес украинца Иллюстративное фото: такси в Польше (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Депутата из Гданьска отстранили после скандала с украинским таксистом из-за оскорблений и ксенофобских высказываний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RFM24.

В Польше получил большой резонанс в обществе и политических кругах скандал, связанный с депутатом городского совета Сильвией Цисонь из Гражданской коалиции.

Политик заявила, что у нее произошел конфликт с таксистом из Украины. По словам женщины, когда она вместе с сыновьями направлялась на футбольный матч, то ее оскорбил таксист-украинец. Водитель якобы высадил их не там, где нужно, оскорбил Цисонь, пытался плюнуть и даже применил перцовый газ.

По словам депутата, ей даже пришлось обращаться к медикам.

Вот только через несколько часов в сети появилось видео с регистратора такси, на котором видно, что Сильвия Цисонь использует вульгарную лексику и прямым текстом говорит украинскому беженцу "возвращаться в свою страну".

При этом сам мужчина общался спокойно на польском, а момент с перцовым газом на записи и вовсе отсутствует.

Сейчас обе стороны подали заявления в полицию. Правоохранители проверяют факты возможного нарушения личной неприкосновенности и оскорблений на национальной почве. Известно, что по польскому законодательству оскорбления по национальному признаку наказываются до трех лет лишения свободы, а нарушение телесной неприкосновенности - до одного года.

Между тем, Сильвия Цисонь опубликовала в Facebook заявление в котором попросила приостановить свое членство в клубе и партии "Польская инициатива". Женщина извинилась за ненормативную лексику, но настаивает, что видео не показывает всей ситуации, и таки обвиняет водителя в физическом нападении.

В конце концов политика отстранили от деятельности в партии и Клубе советников после обвинений в ксенофобских высказываниях.

Министр образования Барбара Новацкая, в офисе которой работает Цисонь, подтвердила ее отстранение от деятельности в партии. Заместитель мэра Гданьска Моника Хабиор назвала инцидент неприемлемым проявлением ксенофобии, подчеркнув, что каждый человек имеет право на уважение и безопасность.

Напомним, по словам премьер-министра Польши Дональда Туска, в Польше нарастает волна пророссийских настроений, включая неприязнь к Украине. Он добавил, что это испытание на патриотизм и зрелость всего польского политического класса в стране.

Кстати, в июле посол Украины в Польше Василий Боднар тоже отмечал, что отношение поляков к украинцам и беженцам из Украины в последние годы ухудшилось, причем ощутимо.

Польша усилила депортацию иностранцев. С начала года страну принудительно покинули более 1100 человек, среди них 15 украинцев. Все они получили запрет на въезд в Польшу на 5-10 лет. Всего в реестре нежелательных лиц уже 31 тысяч иностранцев, больше всего среди них граждан Украины, Грузии, Сирии, Афганистана, Беларуси и России.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша ксенофобия
Новости
ВСУ рвут врага по всем фронтам: Сырский назвал потери РФ за 2025 год
ВСУ рвут врага по всем фронтам: Сырский назвал потери РФ за 2025 год
Аналитика
Не могу поддержать тренды в правительстве на раздачу денег, которых нет: интервью с Гетманцевым
Юрий Дощатов, Ростислав Шаправский Не могу поддержать тренды в правительстве на раздачу денег, которых нет: интервью с Гетманцевым