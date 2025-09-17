Громкий скандал в Польше: депутат потеряла должность из-за оскорблений в адрес украинца
Депутата из Гданьска отстранили после скандала с украинским таксистом из-за оскорблений и ксенофобских высказываний.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RFM24.
В Польше получил большой резонанс в обществе и политических кругах скандал, связанный с депутатом городского совета Сильвией Цисонь из Гражданской коалиции.
Политик заявила, что у нее произошел конфликт с таксистом из Украины. По словам женщины, когда она вместе с сыновьями направлялась на футбольный матч, то ее оскорбил таксист-украинец. Водитель якобы высадил их не там, где нужно, оскорбил Цисонь, пытался плюнуть и даже применил перцовый газ.
По словам депутата, ей даже пришлось обращаться к медикам.
Вот только через несколько часов в сети появилось видео с регистратора такси, на котором видно, что Сильвия Цисонь использует вульгарную лексику и прямым текстом говорит украинскому беженцу "возвращаться в свою страну".
При этом сам мужчина общался спокойно на польском, а момент с перцовым газом на записи и вовсе отсутствует.
Сейчас обе стороны подали заявления в полицию. Правоохранители проверяют факты возможного нарушения личной неприкосновенности и оскорблений на национальной почве. Известно, что по польскому законодательству оскорбления по национальному признаку наказываются до трех лет лишения свободы, а нарушение телесной неприкосновенности - до одного года.
Между тем, Сильвия Цисонь опубликовала в Facebook заявление в котором попросила приостановить свое членство в клубе и партии "Польская инициатива". Женщина извинилась за ненормативную лексику, но настаивает, что видео не показывает всей ситуации, и таки обвиняет водителя в физическом нападении.
В конце концов политика отстранили от деятельности в партии и Клубе советников после обвинений в ксенофобских высказываниях.
Министр образования Барбара Новацкая, в офисе которой работает Цисонь, подтвердила ее отстранение от деятельности в партии. Заместитель мэра Гданьска Моника Хабиор назвала инцидент неприемлемым проявлением ксенофобии, подчеркнув, что каждый человек имеет право на уважение и безопасность.
Напомним, по словам премьер-министра Польши Дональда Туска, в Польше нарастает волна пророссийских настроений, включая неприязнь к Украине. Он добавил, что это испытание на патриотизм и зрелость всего польского политического класса в стране.
Кстати, в июле посол Украины в Польше Василий Боднар тоже отмечал, что отношение поляков к украинцам и беженцам из Украины в последние годы ухудшилось, причем ощутимо.
Польша усилила депортацию иностранцев. С начала года страну принудительно покинули более 1100 человек, среди них 15 украинцев. Все они получили запрет на въезд в Польшу на 5-10 лет. Всего в реестре нежелательных лиц уже 31 тысяч иностранцев, больше всего среди них граждан Украины, Грузии, Сирии, Афганистана, Беларуси и России.