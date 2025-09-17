Громкий скандал в Польше: депутат потеряла должность из-за оскорблений в адрес украинца

Депутата из Гданьска отстранили после скандала с украинским таксистом из-за оскорблений и ксенофобских высказываний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RFM24 .

В Польше получил большой резонанс в обществе и политических кругах скандал, связанный с депутатом городского совета Сильвией Цисонь из Гражданской коалиции.

Политик заявила, что у нее произошел конфликт с таксистом из Украины. По словам женщины, когда она вместе с сыновьями направлялась на футбольный матч, то ее оскорбил таксист-украинец. Водитель якобы высадил их не там, где нужно, оскорбил Цисонь, пытался плюнуть и даже применил перцовый газ.

По словам депутата, ей даже пришлось обращаться к медикам.

Вот только через несколько часов в сети появилось видео с регистратора такси, на котором видно, что Сильвия Цисонь использует вульгарную лексику и прямым текстом говорит украинскому беженцу "возвращаться в свою страну".

При этом сам мужчина общался спокойно на польском, а момент с перцовым газом на записи и вовсе отсутствует.

Сейчас обе стороны подали заявления в полицию. Правоохранители проверяют факты возможного нарушения личной неприкосновенности и оскорблений на национальной почве. Известно, что по польскому законодательству оскорбления по национальному признаку наказываются до трех лет лишения свободы, а нарушение телесной неприкосновенности - до одного года.

Между тем, Сильвия Цисонь опубликовала в Facebook заявление в котором попросила приостановить свое членство в клубе и партии "Польская инициатива". Женщина извинилась за ненормативную лексику, но настаивает, что видео не показывает всей ситуации, и таки обвиняет водителя в физическом нападении.

В конце концов политика отстранили от деятельности в партии и Клубе советников после обвинений в ксенофобских высказываниях.

Министр образования Барбара Новацкая, в офисе которой работает Цисонь, подтвердила ее отстранение от деятельности в партии. Заместитель мэра Гданьска Моника Хабиор назвала инцидент неприемлемым проявлением ксенофобии, подчеркнув, что каждый человек имеет право на уважение и безопасность.