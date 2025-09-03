Более 30 тысяч иностранцев в Польше под угрозой депортации: украинцы тоже в списке
Польша начала депортировать тысячи иностранцев, среди которых есть и украинцы. С начала года уже принудительно покинули страну более 1100 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rzeczpospolita.
По данным издания, Польша депортирует лишь часть тех, кто должен покинуть страну, ведь в целом в реестре нежелательных лиц уже есть 31 000 иностранцев.
Министерство внутренних дел и администрации Польши в минувшую субботу сообщило, что с начала года 1100 иностранцев принудительно покинули Польшу. Среди них было 15 граждан Украины. Им также запретили повторный въезд в Польшу на срок от 5 до 10 лет.
Данные о депортированных украинцах, по данным Министерства внутренних дел и администрации, были внесены в список нежелательных лиц в Польше, который ведет руководитель Управления по делам иностранцев.
Согласно данным, собранным этим управлением, к концу июня этого года в список нежелательных лиц уже было добавлено вдвое больше людей, чем четыре года назад, когда их было 16 000, и почти столько же, сколько за весь прошлый год.
Это показывает, что количество иностранцев, которых считают нежелательными на территории Польши, неуклонно растет:
- в 2022 году - 26 000,
- в 2023 году - 29 000,
- в 2024 году - 33 000,
- и вот уже в первой половине этого года количество достигло 31 000.
Среди тех, кто сейчас находится в списке, крупнейшими группами являются граждане Украины, Грузии, Сирии, Афганистана, Беларуси и России.
Всего сейчас в список "нежелательных" лиц входят:
- 5900 украинцев (из которых 4200, или более 70%, осуждены окончательным приговором),
- 4200 грузин (1600 осужденных),
- 2500 сирийцев (включая 800 с осуждениями),
- 2400 граждан Афганистана (300 с осуждениями),
- 2200 белорусов (500 с осуждениями),
- 1900 россиян (включая 100 с осуждениями).
Заметим, что на прошлой неделе Польша принудительно выдворила из страны 15 украинцев. По данным пограничной службы, все они якобы представляли опасность для общественного порядка.
Заметим, что этим летом польская полиция задержала двух подростков, которых подозревают в надругательстве над памятником Волынской трагедии и других провокациях по заказу российских спецслужб.
Целью таких акций, по мнению премьер-министра Польши Дональда Туска является усиление напряжения между Польшей и Украиной.