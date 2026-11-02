GTA V запустили на iPhone без интернета: почему играть на смартфоне не стоит

Технологические энтузиасты и моддеры смогли запустить культовую игру Grand Theft Auto V прямо на iPhone. Неофициальный порт работает на мобильных устройствах Apple без использования облачных сервисов или стриминга.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BGR.
Официально компания Rockstar Games не выпускала порта своей популярной игры для мобильных платформ.
Однако разработчикам удалось создать специальный сборник WebAssembly, разработанный для браузеров, использующий собственную графическую технологию Apple с аппаратным ускорением Metal API.
Поскольку это неофициальный проект, загрузить его из магазина App Store невозможно.
Для запуска используются два отдельных элемента:
Авторы разработки советуют использовать лицензионные копии игры, например с детализированных дисков для Xbox 360, оцифрованных через специальное ПО.
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Процесс установки требует подключения смартфона к ПК или Mac и загрузки дополнительного программного обеспечения. Для переноса файлов игры на устройство рекомендуется использовать беспроводную технологию AirDrop.
После установки программы-установщика iLoader и загрузки файлов на iPhone необходимо выполнить следующие действия:
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Несмотря на поразительный технический успех мобильного порта, реальный игровой опыт желает лучшего. Смартфоны Apple не рассчитаны на подобные нагрузки, что приводит к ряду критических проблем.
Среди основных недостатков выделяют следующие:
В общем, разработку называют интересным техническим экспериментом, однако для комфортной игры в дороге специалисты советуют использовать специализированные портативные консоли.
*Прим. ред.: редакция РБК-Украина настоятельно советует читателям использовать/покупать только лицензионные продукты от проверенных разработчиков.