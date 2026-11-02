GTA V запустили на iPhone без интернета: почему играть на смартфоне не стоит

Как фанаты обошли запреты Apple и перенесли ПК-хит на iOS?

Официально компания Rockstar Games не выпускала порта своей популярной игры для мобильных платформ.

Однако разработчикам удалось создать специальный сборник WebAssembly, разработанный для браузеров, использующий собственную графическую технологию Apple с аппаратным ускорением Metal API.

Поскольку это неофициальный проект, загрузить его из магазина App Store невозможно.

Для запуска используются два отдельных элемента:

файл IPA для системы iOS;

цифровые файлы самой игры, которые пользователь должен предоставить самостоятельно.

Авторы разработки советуют использовать лицензионные копии игры, например с детализированных дисков для Xbox 360, оцифрованных через специальное ПО.

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От "Режима разработчика" до первого запуска: инструкция по активации

Процесс установки требует подключения смартфона к ПК или Mac и загрузки дополнительного программного обеспечения. Для переноса файлов игры на устройство рекомендуется использовать беспроводную технологию AirDrop.

После установки программы-установщика iLoader и загрузки файлов на iPhone необходимо выполнить следующие действия:

подключить смартфон к компьютеру и импортировать файл IPA;

разрешить работу программы в разделе "Общие" через пункт "Управление устройством";

перейти во вкладку "Конфиденциальность и безопасность" и включить "Режим разработчика";

перезагрузить смартфон и подтвердить включение режима;

открыть установленное приложение и выбрать архив с файлами игры для распаковки.

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Адский перегрев и размытые текстуры: почему порт разочарует геймеров?

Несмотря на поразительный технический успех мобильного порта, реальный игровой опыт желает лучшего. Смартфоны Apple не рассчитаны на подобные нагрузки, что приводит к ряду критических проблем.

Среди основных недостатков выделяют следующие:

виртуальные кнопки на экране перекрывают важные элементы интерфейса и карты;

корпус устройства очень быстро и сильно нагревается вне зависимости от модели;

оперативная память смартфона становится узким местом для скачивания текстур;

графические объекты выглядят размытыми, а повышение разрешения усугубляет ситуацию.

В общем, разработку называют интересным техническим экспериментом, однако для комфортной игры в дороге специалисты советуют использовать специализированные портативные консоли.

*Прим. ред.: редакция РБК-Украина настоятельно советует читателям использовать/покупать только лицензионные продукты от проверенных разработчиков.