GTA V запустили на iPhone без інтернету: чому грати на смартфоні не варто

Технологічні ентузіасти та моддери змогли запустити культову гру Grand Theft Auto V безпосередньо на iPhone. Неофіційний порт працює на мобільних пристроях Apple без використання хмарних сервісів або стримінгу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на BGR.
Офіційно компанія Rockstar Games не випускала порту своєї популярної гри для мобільних платформ.
Однак розробникам вдалося створити спеціальну збірку WebAssembly, розроблену для браузерів, яка використовує власну графічну технологію Apple із апаратним прискоренням Metal API.
Оскільки це неофіційний проєкт, завантажити його з магазину App Store неможливо.
Для запуску використовуються два окремі елементи:
Автори розробки радять використовувати ліцензійні копії гри, наприклад, з деталізованих дисків для Xbox 360, оцифрованих через спеціальне ПЗ.
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Процес інсталяції вимагає підключення смартфона до ПК або Mac і завантаження додаткового програмного забезпечення. Для перенесення файлів гри на пристрій рекомендовано використовувати бездротову технологію AirDrop.
Після встановлення програми-інсталятора iLoader і завантаження файлів на iPhone необхідно виконати такі дії:
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Незважаючи на вражаючий технічний успіх мобільного порту, реальний ігровий досвід бажає кращого. Смартфони Apple не розраховані на подібні навантаження, що призводить до низки критичних проблем.
Серед основних недоліків виділяють такі:
Загалом розробку називають цікавим технічним експериментом, проте для комфортної гри в дорозі фахівці радять використовувати спеціалізовані портативні консолі.
*Прим. ред.: редакція РБК-Україна наполегливо радить читачам використовувати/купувати лише ліцензійні продукти від перевірених розробників.