В Грузии жестко ответили на визовые санкции США из-за закона об "иноагентах"
Правящая партия Грузии обвинила Соединенные Штаты в ведении политики "угроз и шантажа". Это произошло после того, как Вашингтон объявил о новых визовых ограничениях из-за законопроекта об "иностранных агентах".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Правящая партия "Грузинская мечта" сообщила, что визовые ограничения являются "ничем иным, как грубой попыткой ограничить независимость и суверенитет Грузии".
"Никакой шантаж не может заставить нас пойти против нашей страны", - говорится в заявлении политсилы.
Председатель парламентской фракции правящего блока назвал шаг США "комичным" и таким, который грозит ограничением независимость Грузии.
"Независимость страны не продается ни за какие визы", - отметил Мамука Мдинарадзе.
Грузинский закон об иноагентах и реакция мира
В середине мая парламент Грузии, правящей партией в котором является пророссийская "Грузинская мечта", утвердил в целом законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Документ требует от организаций, получающих более 20% финансирования из-за рубежа, регистрироваться в Минюсте как "иностранные агенты" и похож на действующий в России аналогичный закон.
Процесс принятия законопроекта сопровождался невиданными по масштабам акциями протеста в центре Тбилиси.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила на законопроект вето. Он вернется в парламент и если депутаты примут его повторно, документ автоматически вступит в силу.
Грузинская оппозиция выразила обеспокоенность новым законом и считает, что он позволит властям давить на политических конкурентов, в том числе перед парламентскими выборами.
Страны Запада жестко раскритиковали закон об "иноагентах". Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о введении новой политики визовых ограничений для лиц, "ответственных за подрыв демократии в Грузии или причастных к этому", а также для членов их семей.
Германия и Франция выразили глубокую обеспокоенность по поводу выбранного Грузией пути. Европейский Союз призвал Тбилиси отозвать законопроект, заявив, что эта мера отбросит назад амбиции страны по вступлению в блок.
Также ЕС может отменить безвизовый режим для Грузии из-за резонансного закона.
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