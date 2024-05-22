В ЕС предлагают отменить безвиз для Грузии, если там примут закон об иноагентах, - FT

Четыре страны Европейского союза предлагают ввести санкции против Грузии, если там будет принят скандальный закон об иноагентах. В частности, предлагают отменитьь безвизовый режим для Грузии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Financial Times.

Эстония, Чехия, Нидерланды и Швеция предлагают принять ограничения против Грузии, среди которых, в частности, отмена безвиза. Также страны настаивают на заморозке выделения средств из европейских фондов и точечных санкций.

Указанные государства хотят обсудить инициативу на встрече министров иностранных дел ЕС на следующей неделе. Для принятия соответствующего решения необходимо согласие всех 27 стран Евросоюза.

Как пишет The Financial Times, как минимум одна страна поддерживает грузинское правительство и даже предлагает всем странам ЕС принять аналогичное. Речь идет о Венгрии.