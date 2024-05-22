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В ЕС предлагают отменить безвиз для Грузии, если там примут закон об иноагентах, - FT

Брюссель, Среда 22 мая 2024 13:00
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В ЕС предлагают отменить безвиз для Грузии, если там примут закон об иноагентах, - FT Фото: безвиз ЕС для Грузии могут отменить из-за закона об иноагентах (flick com libereurope)
Автор: Наталья Юрченко

Четыре страны Европейского союза предлагают ввести санкции против Грузии, если там будет принят скандальный закон об иноагентах. В частности, предлагают отменитьь безвизовый режим для Грузии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Financial Times.

Эстония, Чехия, Нидерланды и Швеция предлагают принять ограничения против Грузии, среди которых, в частности, отмена безвиза. Также страны настаивают на заморозке выделения средств из европейских фондов и точечных санкций.

Указанные государства хотят обсудить инициативу на встрече министров иностранных дел ЕС на следующей неделе. Для принятия соответствующего решения необходимо согласие всех 27 стран Евросоюза.

Как пишет The Financial Times, как минимум одна страна поддерживает грузинское правительство и даже предлагает всем странам ЕС принять аналогичное. Речь идет о Венгрии.

Скандальный закон об иноагентах

Напомним, в Грузии уже второй раз попытались принять закон об иноагентах. Похожий документ есть в России, он ограничивает работу СМИ, блогеров и других платформ, распространяющих информацию.

Парламент Грузии принял законопроект, несмотря на то, что в Тбилиси и других городах проходили масштабные акции протеста против закона.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили ветировала закон об иноагентах. Грузинский парламент может преодолеть решение президента и окончательно одобрить документ.

Подробнее о ситуации в Грузии - в материале РБК-Украина.

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