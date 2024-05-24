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США начнут вводить визовые ограничения в отношении Грузии из-за закона об иноагентах

Пятница 24 мая 2024 04:00
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США начнут вводить визовые ограничения в отношении Грузии из-за закона об иноагентах Иллюстративное фото: Соединенные Штаты введут визовые ограничения по Грузии (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

США вводят новую политику по введению визовых ограничений в отношении Грузии через закон об иноагентах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Сегодня я тоже начинаю всеобъемлющий пересмотр двустороннего сотрудничества между Соединенными Штатами и Грузией", - отметил Блинкен.

Он также заявил, что при пересмотре отношений между двумя странами Вашингтон "будет учитывать действия Грузии при принятии собственных решений".

"По мере того, как граждане Грузии высказывались против этого закона, мы видели явные признаки кампании устрашения и применения насилия для подавления мирного инакомыслия. Как "закон о национальной безопасности", так и репрессивная тактика, используемая для подавления правомерного несогласия, подрывают грузинскую демократию и основные свободы, на которые имеет право грузинский народ, и противоречат давно заявленным целям Грузии - отраженной в ее конституции - евроатлантической интеграции и стратегическому партнерству с Соединенными Штатами", - утверждал госсекретарь.

Закон об иноагентах в Грузии

В начале мая парламент Грузии, большинство в котором занимает партия "Грузинская мечта", поддержал в трех чтениях так называемый закон об иноагентах.

Принятый документ может повлиять на права независимых грузинских СМИ и неправительственных организаций. Ведь теперь СМИ, имеющие финансирование из-за границы, обязаны будут сообщать об этом.

В то же время, в ЕС и НАТО заявили, что принятие этого закона может навредить интеграции Грузии. Позже президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на скандальный закон.

Больше о ситуации в Грузии – читайте в материале РБК-Украина.

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