ЕС может заморозить заявку Грузии на вступление из-за закона об иноагентах, - FT
Европейский союз может заморозить заявку Грузии на вступление, если там примут закон об иноагентах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Грузинский парламент, большинство в котором имеет партия "Грузинская мечта", принял законопроект об иноагентах, несмотря на многомесячные демонстрации и неоднократные предупреждения со стороны Брюсселя.
По данным анонимных чиновников, которые общались с FT, в связи с этим решение ЕС о начале переговоров о вступлении, скорее всего, будет отложено на неопределенный срок, если закон вступит в силу.
"Мы очень четко дали понять, что это - показательное событие. Грузинское правительство знает, какой счет", - сказал анонимный источник.
Брюссель уже четко дал понять, что если закон вступит в силу, Еврокомиссия не предоставит рекомендацию правительствам стран ЕС дать "зеленый свет" на начало переговоров о членстве для Грузии.
Скандальный закон в Грузии
В прошлом месяце правительство Грузии вновь подняло вопрос о подписании закона об иноагентах, который уже действует в Российской Федерации.
После принятия данного законопроекта в первом чтении протестующие, несогласные с данными нововведениями, также, как и прошлой осенью, вышли на протесты, однако, если тогда это помогло и отложило голосование за данный законопроект, то в этот раз парламент таки принял законопроект об иноагентах во втором и в третьем чтениях.
Детальнее о том, зачем грузинские власти пошли на этот шаг и чем это могут обернуться для Грузии, - в материале РБК-Украина.
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