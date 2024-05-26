У Грузії жорстко відповіли на візові санкції США через закон про "іноагентів"

Правляча партія Грузії звинуватила Сполучені Штати у веденні політики "погроз і шантажу". Це сталося після того, як Вашингтон оголосив про нові візові обмеження через законопроект про "іноземних агентів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Незалежність країни не продається ні за які візи", - сказав Мамука Мдінарадзе.

"Жоден шантаж не може змусити нас піти проти нашої країни", - йдеться у заяві політсили.

Правляча партія "Грузинська мрія" повідомила, що візові обмеження є "нічим іншим, як грубою спробою обмежити незалежність і суверенітет Грузії".

Грузинський закон про іноагентів та реакція світу

Всередині травня парламент Грузії, правлячою партією в якому є проросійська "Грузинська мрія", затвердив у цілому законопроект "Про прозорість іноземного впливу". Документ вимагає від організацій, що отримують понад 20% фінансування з-за кордону, реєструватися в Мін'юсті як "іноземні агенти" та є подібний до аналогічного закону, що діє у Росії.

Процес ухвалення законопроекту супроводжувався небаченими за масштабами акціями протесту в центрі Тбілісі.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі наклала на законопроект вето. Він повернеться до парламенту і якщо депутати ухвалять його повторно, документ автоматично набуде чинності.

Грузинська опозиція висловила занепокоєння новим законом і вважає, що він дозволить владі тиснути на політичних конкурентів, зокрема перед парламентськими виборами.

Країни Заходу жорстко розкритикували закон про "іноагентів". Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про запровадження нової політики візових обмежень для осіб, "відповідальних за підрив демократії в Грузії або причетних до цього", а також для членів їхніх сімей.

Німеччина і Франція висловили глибоке занепокоєння з приводу обраного Грузією шляху. Європейський Союз закликав Тбілісі відкликати законопроект, заявивши, що цей захід відкине назад амбіції країни щодо вступу до блоку.

Також ЄС може скасувати безвізовий режим для Грузії через резонансний закон.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.