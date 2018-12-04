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У Грузії суд залишив затриманих українців під арештом

Новини » Суспільство    04.12.2018 - 14:58
У Грузії суд залишив затриманих українців під арештом
Фото: затримані українці (facebook.com/Семен Семенченко)

У Тбілісі суд обрав запобіжний захід шістьом українцям

Тбіліський міський суд сьогодні, 4 грудня, обрав запобіжний захід шістьом затриманим за підозрою в незаконному зберіганні зброї українцям. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головної прокуратури Грузії.

Повідомляється, що суд обрав висновок в якості запобіжного заходу для шістьох громадян України і одного громадянина Грузії.

Нагадаємо, сьогодні затриманим в ході спецоперації в Тбілісі громадянам України Головна прокуратура Грузії пред'явила офіційні звинувачення.

При цьому шість українських громадян, затриманих у Тбілісі, не визнають пред'явлені їм прокуратурою Грузії звинувачення. Як сказав адвокат Георгій Ростомашвілі, затримані відмовилися підписувати офіційний бланк про пред'явлення обвинувачення. Українці стверджують, що прибули до Грузії з туристичною метою.

Як відомо, під час операції, проведеної в неділю, 2 грудня, у готелях "Гуріас" і "Альянс", що в Тбілісі, затримали 6 громадян України і одного грузина. У МВС Грузії повідомили, що в результаті обшуку в готельних номерах у затриманих були вилучені вогнепальні пістолети систем Beretta та Макарова, автоматичне саморобну вогнепальну зброю і різного роду боєприпаси.

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