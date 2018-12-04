Затриманим в Грузії українцям пред'явили офіційні звинувачення

Фото: головна прокуратура Грузії (kvira.ge)

Дата засідання суду щодо затриманих поки не відома

Затриманим в ході спецоперації у Тбілісі громадянам України Головна прокуратура Грузії висунула офіційні звинувачення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ехо Кавказу".

Наголошується, що звинувачення пред'явлені всім шістьом громадянам України і одному громадянина Грузії, яких затримали за придбання та зберігання зброї.

"Головна прокуратура вже висунула звинувачення затриманим", - заявили у відомстві.

Інформація про те, коли саме відбудеться засідання суду, поки невідома.

Як повідомили грузинські телеканали, затриманий громадянин Грузії - Лука Чхетія, який є колишнім грузинським військовослужбовцем. Він також воював в добровольчому батальйоні "Донбас". Як заявив журналістам, що його батько, Серго Чхетія, Лука збирався взяти участь в акції протесту опозиції в центрі Тбілісі.

Раніше в МВС Грузії заявили, що в результаті обшуку в готельних номерах у затриманих були вилучені вогнепальні пістолети систем Beretta та Макарова, автоматична саморобна вогнепальна зброя і різного роду боєприпаси.

Нагадаємо, шість українських громадян, затриманих у Тбілісі, не визнають пред'явлені їм прокуратурою Грузії звинувачення. Як сказав адвокат Георгій Ростомашвілі, затримані відмовилися підписувати офіційний бланк про пред'явлення обвинувачення. Українці стверджують, що прибули до Грузії з туристичною метою.