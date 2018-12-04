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Затримані в Тбілісі українці не визнають обвинувачення, - адвокат

Новини » Надзвичайні події    04.12.2018 - 03:16
Затримані в Тбілісі українці не визнають обвинувачення, - адвокат
Фото: прапор Грузії (ru.torange.biz)

Затримані стверджують, що приїхали в Грузію з туристичною метою

Шість українських громадян, затриманих у Тбілісі, не визнають висунуті їм прокуратурою Грузії обвинувачення. Про це повідомив адвокат затриманих Георгій Ростомашвілі, передає РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Адвокат розповів, що затримані відмовилися підписувати офіційний бланк про висунення обвинувачення, вони стверджують, що прибули до Грузії з туристичною метою.

Адвокати затриманих повідомили, що їм висунуто обвинувачення за частинами 3 та 6 статті 236 Кримінального кодексу Грузії (групове незаконне придбання та зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових пристроїв).

Крім того, як повідомлялося раніше, правоохоронці з'ясовують, чи залучалися ритягалися вони до політичних процесів у Грузії.

Захист має намір домагатися звільнення затриманих без призначення їм запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше Міністерство внутрішніх справ Грузії підтвердило затримання громадян України в Тбілісі 2 грудня пыд час операції в готелях "Гуріас" та "Альянс".

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