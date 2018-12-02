У МВС Грузії підтвердили затримання українців у Тбілісі

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Грузинські правоохоронці затримали 6 громадян України

Міністерство внутрішніх справ (МВС) Грузії підтвердило, що у Тбілісі затримали громадян України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу грузинського МВС.

Як повідомляється, під час операції, проведеної у неділю, 2 грудня, у готелях "Гуріас" та "Альянс", що у Тбілісі, затримали 6 громадян України та одного грузина.

"Під час обшуків було вилучено пістолети "Берета" та "Макаров", автоматичну ручну вогнепальну зброю та різні боєприпаси", - розповіли у відомстві.

Зазначається, що наразі відкрито кримінальне впровадження за ст. 236 Кримінального кодексу Грузії ("Незаконне придбання та зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових пристроїв").

Грузинські правоохоронці додали, що громадяни України прибули до Грузії 27 листопада. Мета приїзду в країну поки з'ясовується.

Крім того, правоохоронці з'ясовують, чи були залучені затримані українці до політичних процесів у Грузії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у суботу, 30 листопада, у Тбілісі у готелі "Альянс" затримали 5 громадян України, в тому число колишнього військовослужбовця Грузії Луку Чхетія.

Раніше РБК-Україна писало, що у місті Буско-Здруй (Польща) затримали громадянина України за зберігання 0,5 кг марихуани, таблеток екстазі та анаболічних препаратів.