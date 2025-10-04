ua en ru
Сб, 04 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Группа G7+ провела срочное заседание из-за атак РФ на энергетику Украины: что решили

Суббота 04 октября 2025 13:40
UA EN RU
Группа G7+ провела срочное заседание из-за атак РФ на энергетику Украины: что решили Фото: группа G7+ провела срочное заседание из-за атак РФ (t.me/energyofukraine)
Автор: Константин Широкун

Координационная группа G7+ провела заседание в ответ на массированный ночной удар России по вопросу поддержки украинского энергетического сектора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минэнерго.

Во время встречи украинская сторона подробно проинформировала международных партнеров о последствиях атаки, которая была направлена, в частности, на объекты нефтегазового комплекса.

В заседании приняли участие более 100 представителей разных стран и международных организаций, среди которых США, Канада, Германия, Нидерланды, Франция, Еврокомиссия, ПРООН, ЕИБ, ЕБРР и других партнеров.

"Это очевидная попытка лишить украинцев света и тепла в осенне-зимний период. Россияне не отказались от намерений погрузить Украину во тьму накануне нового отопительного сезона", - заявил заместитель министра энергетики Роман Андарак.

По его словам, с усилением российских атак растет потребность в мобилизации поддержки международных партнеров с использованием инструментов, которые уже доказали свою эффективность и могут оказать поддержку в кратчайшие сроки.

Представители G7+ заверили Украину в дальнейшей поддержке и договорились провести дополнительную встречу в ближайшее время для координации дальнейших совместных действий.

Что известно о Группе G7+

Координационная группа по вопросам энергетики G7+ в Украине была создана в ноябре 2022 года для координации и мобилизации доноров в помощи Украине, в частности восстановлении и защите ее энергетической инфраструктуры.

Членами этой группы являются: Болгария, Канада, Чехия, Эстония, Франция, Германия, Италия, Япония, Латвия, Литва, Польша, Норвегия, Румыния, Словакия, Швеция, Украина, Великобритания, Соединенные Штаты и Европейский Союз, Energy Секретариат Общины, Группа Всемирного банка, ЕБРР, ПРООН.

Удары РФ по энергетике

Напомним, что 1 октября россияне нанесли массированный удар по энергетическим объектам Украины. Тогда, из-за российского террора, без света остались 307 тысяч потребителей в нескольких районах Черниговской области. В регионе ввели графики отключений света.

Также 1 октября враг обстрелял Сумскую область. В результате атаки были повреждения и обесточивание, что привело к задержке поездов. Также из-за удара российских оккупантов по энергообъекту в Славутиче Киевской области Чернобыльская АЭС находилась в состоянии блэкаута.

Кроме того, российская армия сегодня, 4 октября, нанесла удар по энергетической инфраструктуре Сумской области. Город Шостка - обесточен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Вторжение России в Украину
Новости
В Шостке россияне ударили по вокзалу и поезду, который ехал в Киев: первые подробности
В Шостке россияне ударили по вокзалу и поезду, который ехал в Киев: первые подробности
Аналитика
Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным
Юрий Дощатов, Ростислав Шаправский Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным