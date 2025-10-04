Группа G7+ провела срочное заседание из-за атак РФ на энергетику Украины: что решили
Координационная группа G7+ провела заседание в ответ на массированный ночной удар России по вопросу поддержки украинского энергетического сектора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минэнерго.
Во время встречи украинская сторона подробно проинформировала международных партнеров о последствиях атаки, которая была направлена, в частности, на объекты нефтегазового комплекса.
В заседании приняли участие более 100 представителей разных стран и международных организаций, среди которых США, Канада, Германия, Нидерланды, Франция, Еврокомиссия, ПРООН, ЕИБ, ЕБРР и других партнеров.
"Это очевидная попытка лишить украинцев света и тепла в осенне-зимний период. Россияне не отказались от намерений погрузить Украину во тьму накануне нового отопительного сезона", - заявил заместитель министра энергетики Роман Андарак.
По его словам, с усилением российских атак растет потребность в мобилизации поддержки международных партнеров с использованием инструментов, которые уже доказали свою эффективность и могут оказать поддержку в кратчайшие сроки.
Представители G7+ заверили Украину в дальнейшей поддержке и договорились провести дополнительную встречу в ближайшее время для координации дальнейших совместных действий.
Что известно о Группе G7+
Координационная группа по вопросам энергетики G7+ в Украине была создана в ноябре 2022 года для координации и мобилизации доноров в помощи Украине, в частности восстановлении и защите ее энергетической инфраструктуры.
Членами этой группы являются: Болгария, Канада, Чехия, Эстония, Франция, Германия, Италия, Япония, Латвия, Литва, Польша, Норвегия, Румыния, Словакия, Швеция, Украина, Великобритания, Соединенные Штаты и Европейский Союз, Energy Секретариат Общины, Группа Всемирного банка, ЕБРР, ПРООН.
Удары РФ по энергетике
Напомним, что 1 октября россияне нанесли массированный удар по энергетическим объектам Украины. Тогда, из-за российского террора, без света остались 307 тысяч потребителей в нескольких районах Черниговской области. В регионе ввели графики отключений света.
Также 1 октября враг обстрелял Сумскую область. В результате атаки были повреждения и обесточивание, что привело к задержке поездов. Также из-за удара российских оккупантов по энергообъекту в Славутиче Киевской области Чернобыльская АЭС находилась в состоянии блэкаута.
Кроме того, российская армия сегодня, 4 октября, нанесла удар по энергетической инфраструктуре Сумской области. Город Шостка - обесточен.