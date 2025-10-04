Група G7+ провела термінове засідання через атаки РФ на енергетику України: що вирішили

Координаційна група G7+ провела засідання у відповідь на масований нічний удар Росії щодо питання підтримки українського енергетичного сектору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міненерго.

Під час зустрічі українська сторона детально поінформувала міжнародних партнерів про наслідки атаки, що була спрямована, зокрема, на об'єкти нафтогазового комплексу.

У засіданні взяли участь понад 100 представників різних країн та міжнародних організацій, серед яких США, Канада, Німеччина, Нідерланди, Франція, Єврокомісія, ПРООН, ЄІБ, ЄБРР та інших партнерів.

"Це очевидна спроба позбавити українців світла та тепла в осінньо-зимовий період. Росіяни не відмовилися від намірів занурити Україну у темряву напередодні нового опалювального сезону", – заявив заступник міністра енергетики Роман Андарак.

За його словами, з посиленням російських атак зростає потреба у мобілізації підтримки міжнародних партнерів з використанням інструментів, які вже довели свою ефективність та можуть надати підтримку у найкоротші строки.

Представники G7+ запевнили Україну в подальшій підтримці та домовилися провести додаткову зустріч найближчим часом для координації подальших спільних дій.

Що відомо про Групу G7+

Координаційна група з питань енергетики G7+ в Україні була створена в листопаді 2022 року для координації та мобілізації донорів у допомозі Україні, зокрема відновленні та захисті її енергетичної інфраструктури.

Членами цієї групи є: Болгарія, Канада, Чехія, Естонія, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Латвія, Литва, Польща, Норвегія, Румунія, Словаччина, Швеція, Україна, Велика Британія, Сполучені Штати та Європейський Союз, Energy Секретаріат Громади, Група Світового банку, ЄБРР, ПРООН.