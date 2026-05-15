Грозы и град, но до +27: синоптики предупредили о "погодных сюрпризах" на следующей неделе

Главное: Разные атмосферные фронты : 16 мая кратковременные дожди с грозами (местами - даже с градом и шквалами) ожидаются на западе, тогда как 17-18 мая осадки распространятся на большинство областей.

: 16 мая кратковременные дожди с грозами (местами - даже с градом и шквалами) ожидаются на западе, тогда как 17-18 мая осадки распространятся на большинство областей. Постепенное потепление : ночная прохлада (+6...+11°С) начнет отступать и уже с воскресенья ночи станут теплее (+9...+14°С).

: ночная прохлада (+6...+11°С) начнет отступать и уже с воскресенья ночи станут теплее (+9...+14°С). Почти летнее тепло : 18 мая жители восточных регионов и Сумщины могут увидеть на термометрах уже до +26°С.

: 18 мая жители восточных регионов и Сумщины могут увидеть на термометрах уже до +26°С. Середина недели : 19-20 мая дневная температура вырастет до +21...+27°С.

: 19-20 мая дневная температура вырастет до +21...+27°С. Что может быть дальше: стабильного и сухого тепла синоптики пока что не обещают.

Что будет влиять на погоду в ближайшие дни

– В ближайшие трое суток, в течение 16-18 мая, синоптическая ситуация по территории Украины будет складываться по-разному.

16 мая (в субботу, - Ред.) погоду без осадков в большинстве областей будет определять поле несколько повышенного атмосферного давления.

Только на западе страны днем мы ожидаем атмосферный фронт с запада, который обусловит кратковременные дожди с грозами. Местами - с градом и шквалами до 15-20 метров в секунду.

17-18 мая (в воскресенье и понедельник, - Ред.) другой атмосферный фронт, уже с востока, будет вызывать неустойчивую погоду в большинстве областей. С кратковременными дождями и местами - с грозами.

Влажность и давление, конечно, будут испытывать определенные колебания. А что касается температуры, то она будет очень зависеть от облачности.

На смену прохладной воздушной массе с востока постепенно будет поступать более теплый воздух.

Какая погода в Украине будет в субботу, 16 мая

– Если говорить о более детальном анализе прогноза, то завтра (в субботу, 16 мая, - Ред.) мы ожидаем погоду без осадков.

Лишь в западных областях днем нас ожидают кратковременные дожди, грозы. В отдельных районах - град и шквалы 15-20 метров в секунду.

Во всех остальных областях ветер будет преимущественно южный, со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура ночью будет колебаться от 6 до 11 градусов. А днем ожидаем от 18 до 23 градусов с отметкой "плюс".

В западных областях местами могут быть шквалы (инфографика: РБК-Украина)

Чего ждать от погоды в воскресенье, 17 мая

– 17 мая ночью на крайнем западе и востоке, а днем - уже по всей территории Украины (кроме запада), ожидаем кратковременные дожди. Местами - с грозами.

Ветер будет юго-восточный, с переходом на северо-восточный. Со скоростью 5-10 метров в секунду.

Значения температуры ночью немного повысятся и будут в пределах +9...+14°С.

Днем - будут оставаться в тех же пределах (как и в субботу, - Ред.), +18...+23°С.

Какую погоду принесет начало следующей недели

– 18 мая, то есть с понедельника, мы ожидаем кратковременные дожди. Кое-где - с грозами.

Только в восточных областях ночью и в западных областях погода будет оставаться без осадков.

Ветер будет преимущественно северный, со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температурные значения будут немного отличаться от предыдущих.

Ночью - будут оставаться +9...+14°С почти по всей территории Украины.

Днем +18...+23°С, но в восточных и Сумской областях столбики термометров будут подниматься уже до +26°С.

Как изменится ситуация в середине недели

– В следующие вторник и среду, 19-20 мая, ночью у нас будет оставаться погода без осадков.

Однако днем местами ожидаем непродолжительные дожди с грозами.

Значения температуры ночью ожидаются в пределах уже +9...+16°С (местами).

Днем столбики термометров будут подниматься до 21-27 градусов тепла.

Хотя 19 мая в западных областях будет немного свежее, так сказать. Там ожидаем +17...+22°С.

Температура воздуха днем может подниматься местами до +27°С (инфографика: РБК-Украина)

Ждать ли украинцам стабильного и сухого тепла позже

– Пока что такого не видно.

Поскольку в дальнейшем, если смотреть на такой, консультативный прогноз, то в течение 21-25 мая мы ожидаем неустойчивую погоду с непродолжительными дождями.

Они будут преимущественно сохраняться в дневные часы.

Значения температуры, в принципе, тоже не будут так существенно отличаться по территории Украины.

Будут оставаться ночью в пределах +10...+16°С, а днем - от 20 до 27 градусов тепла.