Грозы, град и шквалы: какой будет погода в Украине 21 июля
Сегодня в большинстве центральных и южных областей, а также на Харьковщине и Смущине ожидаются грозы. Днем в отдельных районах возможны град и шквалы 15-20 м/с.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.
Погода в Украине 21 июля
Синоптики предупреждают, что над страной будет облачно.
"В большинстве центральных, южных, Сумской и Харьковской областях умеренные дожди, грозы, днем местами значительные дожди, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков", - прогнозируют в Укргидрометцентре.
Кроме того, указано, что ветер будет северный, в западных и северных областях - западный, 5-10 м/с.
Температура на юге и востоке:
- ночью 16-21°,
- днем 28-33°.
Температура на севере и в центре:
- ночью 13-18°,
- днем 23-28°.
Температурные показатели на западе будут колебаться на уровне 20-25 °.
Кроме того, Укргидрометцентр предупредил об опасных метеорологических явлениях, которые ожидаются 21 июля.
Более того, объявлен I уровень опасности, желтый.
"Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта", - отметили синоптики.
Ненастье не отступит из Украины в ближайшие сутки (Фото: инфографика РБК-Украина)
Погода в Киеве и области 21 июля
В столице Украины и окружающем регионе сегодня ожидается переменная облачность. Осадков не прогнозируют. Ветер западный, 5-10 м/с.
Температура в Киеве:
- ночью 16-18°,
- днем 25-27°.
Температура в Киевской области:
- ночью 13-18°,
- днем 23-28°.
Ранее РБК-Украина рассказывало о последствиях непогоды, накрывшей Украину 19 июля.
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