Грози, град і шквали: якою буде погода в Україні 21 липня
Сьогдні в більшості центральних і південних областей, а також на Харківщині та Смущині очікуються грози. Вдень в окремих районах можливі град і шквали 15-20 м/с.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.
Погода в Україні 21 липня
Синоптики попереджають, що над країною пануватиме мінлива хмарність.
"У більшості центральних, південних, Сумській та Харківській областях помірні дощі, грози, вдень місцями значні дощі, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів", - прогнозують в Укргідрометцентрі.
Окрім того, вказано, що вітер буде північний, у західних та північних областях - західний, 5-10 м/с.
Температура на півдні та сході:
- вночі 16-21°,
- вдень 28-33°.
Температура на півночі та в центрі:
- вночі 13-18°,
- вдень 23-28°.
Температурні показники на заході коливатимуться на рівні 20-25°.
Окрім того, Укргідрометцентр попередив про небезпечні метеорологічні явища по Україні, які очікуються 21 липня.
Ба більше, оголошено I рівень небезпечності, жовтий.
"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - зауважили синоптики.
Негода не відступить з України найближчої доби (Фото: інфографіка РБК-Україна)
Погода в Києві та області 21 липня
У столиці України та навколишньому регіоні сьогодні очікується мінлива хмарність. Опадів не прогнозують. Вітер західний, 5-10 м/с.
Температура в Києві:
- вночі 16-18°,
- вдень 25-27°.
Температура в Київській області:
- вночі 13-18°,
- вдень 23-28°.
Раніше РБК-Україна розповідало про наслідки негоди, яка накрила Україну 19 липня.
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