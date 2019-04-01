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Гройсман прокоментував хід виборів

Новини » Вибори 2019    01.04.2019 - 01:04
Гройсман прокоментував хід виборів
Фото: Володимир Гройсман (РБК-Україна)

Прем'єр-міністр вважає, що вибори в Україні були демократичними

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що вибори 2019 показали світові, що Україна - демократична країна. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Гройсмана. 

Гройсман наголосив, що в Україні була висока явка виборців та усі мали можливість прийти і віддати свій голос "за покликом серця і розуму". 

"Ми отримали високу явку виборців. І це не просто цифра. Українці мали бажання прийти на вибори і віддати свій голос. З розумінням, що побудувати майбутнє ми можемо тільки разом. Кожен зробив те, що від нього, як громадянина, залежить", - зазначив Гройсман.

Він наголосив, що у другому турі важливо, щоб кандидати запропонували реалістичні програми, а вибір, який зроблять українці, збігався з їхніми бажаннями й поглядами. 

"Як Глава Уряду я говорив, що моє головне завдання перед першим туром - забезпечити стабільність в країні. Я повторю це і зараз: для мене головне забезпечити стабільність під час виборчої кампанії і на майбутнє", - додав Гройсман.

 
Ми показали на весь світ, а головне самі собі, що Україна є демократичною країною

Завершився перший тур виборів Президента України. Ми показали на весь світ, а головне самі собі, що Україна є демократичною країною. Усі мали можливість прийти і віддати свій голос за покликом серця і розуму. Ми отримали високу явку виборців. І це не просто цифра. Українці мали бажання прийти на вибори і віддати свій голос. З розумінням, що побудувати майбутнє ми можемо тільки разом. Кожен зробив те, що від нього, як громадянина, залежить. Буде другий тур виборів, і кандидати пропонуватимуть своє бачення майбутнього. Важливо, щоб усі програми і плани були реалістичними, а вибір, який ми зробимо, збігався з нашими бажаннями й поглядами. Ми не один раз розчаровувалися, і цього неможливо допустити знову. Як Глава Уряду я говорив, що моє головне завдання перед першим туром - забезпечити стабільність в країні. Я повторю це і зараз: для мене головне забезпечити стабільність під час виборчої кампанії і на майбутнє. - The first round of Ukraine’s presidential election is over. We’ve shown to the whole world, and to ourselves – the most importantly, that Ukraine is a democratic country. Everybody had a chance to come and vote answering the call of the heart and mind. We’ve had a good turnout. And this is not a mere figure. Ukrainians wanted to come to the election, and to vote – they have an understanding we can build our future only together. Everybody did his best as a citizen. There will be the second round, and candidates will offer their vision of the future. It is important all programs and plans are realistic, and the choice we make – matches our wishes and views. We’ve had enough disappointments, and we cannot afford anymore. As the Head of the Government I stressed my key goal ahead of the first round – to secure stability in the country. I will repeat it now as well: the most important thing for me is to secure stability during the elections.

Опубліковано Volodymyr Groysman Неділя, 31 березня 2019 р.

Зазначимо, за даними Національного екзит-полу станом на 20:00, у виборчій гонці лідирує Володимир Зеленський з 30,6% голосів, 17,8% респондентів віддали голоси за Петра Порошенка, у Юлії Тимошенко 14,2% голосів опитаних.

РБК-Україна писало, що у штабі Порошенка прокоментували результати екзит-полів наголошуючи, що Кремль сьогодні розуміє, що вибори в Україні він програє, тому що вся процедура відбувається прозоро та демократично.

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