Гройсман прокоментував хід виборів

Завершився перший тур виборів Президента України. Ми показали на весь світ, а головне самі собі, що Україна є демократичною країною. Усі мали можливість прийти і віддати свій голос за покликом серця і розуму. Ми отримали високу явку виборців. І це не просто цифра. Українці мали бажання прийти на вибори і віддати свій голос. З розумінням, що побудувати майбутнє ми можемо тільки разом. Кожен зробив те, що від нього, як громадянина, залежить. Буде другий тур виборів, і кандидати пропонуватимуть своє бачення майбутнього. Важливо, щоб усі програми і плани були реалістичними, а вибір, який ми зробимо, збігався з нашими бажаннями й поглядами. Ми не один раз розчаровувалися, і цього неможливо допустити знову. Як Глава Уряду я говорив, що моє головне завдання перед першим туром - забезпечити стабільність в країні. Я повторю це і зараз: для мене головне забезпечити стабільність під час виборчої кампанії і на майбутнє. - The first round of Ukraine’s presidential election is over. We’ve shown to the whole world, and to ourselves – the most importantly, that Ukraine is a democratic country. Everybody had a chance to come and vote answering the call of the heart and mind. We’ve had a good turnout. And this is not a mere figure. Ukrainians wanted to come to the election, and to vote – they have an understanding we can build our future only together. Everybody did his best as a citizen. There will be the second round, and candidates will offer their vision of the future. It is important all programs and plans are realistic, and the choice we make – matches our wishes and views. We’ve had enough disappointments, and we cannot afford anymore. As the Head of the Government I stressed my key goal ahead of the first round – to secure stability in the country. I will repeat it now as well: the most important thing for me is to secure stability during the elections.