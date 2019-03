Гройсман прокомментировал ход выборов

Завершился первый тур выборов Президента Украины. Мы показали на весь мир, а главное сами себе, что Украина является демократической страной. Все имели возможность прийти и отдать свой голос по зову сердца и ума. Мы получили высокую явку избирателей. И это не просто цифра. Украинцы имели желание прийти на выборы и отдать свой голос. С пониманием, что построить будущее мы можем только вместе. Каждый сделал то, что от него, как гражданина, зависит. Будет второй тур выборов, и кандидаты будут предлагать свое видение будущего. Важно, чтобы все программы и планы были реалистичными, а выбор, который мы сделаем, совпадал с нашими желаниями и взглядами. Мы не раз разочаровывались, и этого нельзя допустить снова. Как Глава Правительства я говорил, что моя главная задача перед первым туром - обеспечить стабильность в стране. Я повторю это и сейчас: для меня главное обеспечить стабильность во время избирательной кампании и на будущее. - The first round of ukraine's presidential election is over. We've shown to the whole world, and to ourselves – the most importantly that Ukraine is a democratic country. Everybody had a chance to come and vote answering the call of the heart and mind. We've had a good turnout. And this is not a mere figure. Ukrainians wanted to come to the election, and to vote – they have an understanding we can build our future only together. Everybody did his best as a citizen. There will be the second round, and candidates will offer their vision of the future. It is important all programs and plans are realistic, and the choice we make – matches our wishes and views. We've had enough disappointments, and we cannot afford anymore. As the Head of the Government I stressed my key goal ahead of the first round – to secure stability in the country. I will repeat it now as well: the most important thing for me is to secure stability during the elections.