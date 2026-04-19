Иран делает выводы из войны в Украине для подготовки к будущим конфликтам, - FT

Иран несколько лет анализирует войну в Украине, чтобы понять, как вести современные боевые действия. Реальные уроки конфликта подробно разбираются на страницах оборонных изданий страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Хосейн Дадванд, один из военных руководителей Ирана, который обучает солдат, прямо говорит о необходимости изменений. Он отметил, что Украина показала важность дешевых и массовых дронов, а также оборонного производства.

Дадванд предложил развивать беспилотники, внедрять искусственный интеллект и делать армию более мобильной.

"Война между Россией и Украиной стала одним из конфликтов, который мы тщательно изучили. Одним из важнейших аспектов стало широкое применение малых беспилотников и искусственного интеллекта", - сказал он.

В военных журналах Ирана нередко отмечается, что именно беспилотники стали одним из главных элементов современной войны. Кроме того, немало внимания уделяется кибератакам и новым технологиям.

Особенно ценный опыт и проблемы армии Ирана

Иранские военные следят не только за действиями России, но и за тем, как Украина сопротивляется более сильному врагу. Иран считает этот опыт особенно ценным.

В то же время в статьях признаются и проблемы самой иранской армии, среди которых: слабое планирование, нехватка специалистов и потребность в обновлении техники. Военные предлагают быстрее внедрять новые технологии и готовиться к новым угрозам.

Кроме того, внутри иранской армии идут споры о том, что важнее: развитие беспилотников или приобретение дорогих самолетов. По мнению некоторых экспертов, Иран должен делать и то, и другое, а также восстанавливать устаревшую инфраструктуру.