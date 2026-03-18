Львов дает ветеранам до 400 тысяч на адаптацию жилья: как подать заявку, чтобы получить деньги

13:12 18.03.2026 Ср
6 мин
Собирать необходимые документы можно уже сейчас
aimg Ирина Костенко
Ветеранам с инвалидностью во Львове предлагают важную помощь (фото иллюстративное: Getty Images)

Во Львове стартовала важная программа поддержки ветеранов с инвалидностью. Речь идет о компенсации до 400 тысяч гривен на обустройство жилья - дома или квартиры.

Подробнее об условиях такой инициативы, алгоритме действий для участия в ней и необходимых для подачи заявки документах, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Финансовая поддержка: получить компенсацию до 400 тысяч гривен на обустройство жилья могут ветераны с инвалидностью I и II групп.
  • Назначение выплат: деньги выделяют для приспособления жилья под индивидуальные потребности - на оплату работ, услуг или строительных материалов.
  • Софинансирование: программа работает на основе софинансирования города и Красного Креста.
  • Важное условие: подать заявку и пакет необходимых документов нужно до начала проведения любых работ.

Чем важна введенная во Львове инициатива

О введении во Львове компенсаций для ветеранов с инвалидностью сообщил в своем Facebook городской глава Андрей Садовый. Ведь "порой очень простые вещи", по его словам, "решают очень сложные проблемы".

"Львов и Красный Крест будут компенсировать до 400 тысяч гривен на обустройство жилья для ветеранов с инвалидностью I и II групп. Такое решение приняли на исполкоме", - поделился чиновник.

Он объяснил, что речь идет о базовых вещах:

  • пандусы;
  • широкие двери;
  • удобный санузел и т.п.

"О том, что позволяет человеку самостоятельно передвигаться, жить без постоянной помощи и вернуть себе ощущение контроля... Это не о ремонте, а о достоинстве", - подчеркнул мэр города.

Львов дает ветеранам до 400 тысяч на адаптацию жилья: как подать заявку, чтобы получить деньгиПубликация Садового от 17 марта 2026 года (скриншот: facebook.com/andriy.sadovyi)

Кто именно может получить деньги на обустройство жилья

Более подробно о принятом властями решении рассказали в пресс-службе Львовского городского совета.

Украинцам сообщили, что на заседании исполнительного комитета ЛГС 17 марта был утвержден Порядок предоставления частичной компенсации расходов на приспособление жилых помещений на условиях софинансирования:

  • людям с инвалидностью вследствие войны I группы;
  • людям с инвалидностью вследствие войны II группы.

"Такую услугу могут получить также иностранцы или лица без гражданства, которые являются ветеранами и имеют инвалидность", - объяснили в ЛГС.

Отмечается, что принятый документ определяет механизм получения компенсации для ветеранов, получивших инвалидность вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания:

  • во время участия в боевых действиях;
  • во время мероприятий по защите Украины.

Речь идет о жителях Львовской городской территориальной громады, которые самостоятельно оплатили - по предварительно согласованной смете - работы, услуги или строительные материалы для приспособления жилья в соответствии с индивидуальными потребностями (для облегчения передвижения и быта).

Уточняется, что "сегодня во Львовской городской территориальной громаде проживают 786 человек с инвалидностью вследствие войны I и II группы".

Как будет определяться размер компенсации

В ЛГС сообщили, что размер компенсации (согласно утвержденному Порядку) будут определять с учетом фактически понесенных расходов.

Однако он не будет превышать 400 тысяч гривен.

При этом расходы на банковские услуги в сумму возмещения не будут включать.

Отмечается, что такая компенсация будет предоставляться на условиях софинансирования:

  • 50% - из бюджета Львовской городской территориальной громады;
  • 50% - за счет благотворительной помощи Общества Красного Креста Украины (в рамках реализации Меморандума о сотрудничестве, подписанного между ЛГС и организацией 8 января 2026 года).

Гражданам объяснили также, что получить компенсацию можно единовременно - за выполненные работы или оказанные услуги по приспособлению жилого помещения (дома или квартиры), расположенного на территории громады по месту жительства или пребывания ветерана.

"Также можно включать стоимость строительных материалов", - добавили в ЛГС.

Что нужно сделать, чтобы получить компенсацию

Для того, чтобы получить компенсацию в рамках этой инициативы, ветераны или их уполномоченные представители должны сначала обратиться:

  • либо в отдел социальной защиты;
  • либо в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) Львова.

Это нужно сделать для определения необходимости в работах по приспособлению жилья к индивидуальным потребностям человека - еще до начала выполнения работ.

"Соответствующее заявление подают на имя управления социальной защиты департамента гуманитарной политики", - отметили в ЛГС.

Руководитель управления социальной защиты Татьяна Колесник отметила, что введенная возможность - "еще один шаг города к поддержке ветеранов и созданию доступной и безбарьерной среды во Львовской громаде".

"Очень важно, что эта программа наконец заработала и переходит с уровня решений в реальную помощь людям. Мы уже имеем первые обращения от ветеранов, которые нуждаются в адаптации жилья под свои ежедневные потребности", - поделилась она.

Колесник добавила, что для многих это - не о комфорте, а "о возможности самостоятельно жить, передвигаться, вернуть контроль над своим бытом".

Какие документы необходимо приложить к заявлению

Согласно информации ЛГС, к заявлению (по форме согласно приложению 1 к принятому Порядку) прилагаются прежде всего документы, подтверждающие личность:

  • для граждан Украины - копии паспорта гражданина Украины / паспорта гражданина Украины для выезда за границу / временного удостоверения гражданина Украины / е-паспорта гражданина Украины / е-паспорта гражданина Украины для выезда за границу / е-документа, удостоверения о постановке на учет бездомного лица;
  • для иностранцев и лиц без гражданства - копии справки об обращении за защитой в Украине / удостоверения лица, нуждающегося в дополнительной защите / удостоверения беженца / паспортного документа иностранца и вида на временное проживание или вида на постоянное проживание.

Необходимо подготовить и копию регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов - РНУКПН (кроме лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказались от его принятия, уведомили об этом соответствующий орган государственной налоговой службы и имеют отметку в паспорте).

Также для подачи заявления понадобятся:

  • копия удостоверения лица с инвалидностью вследствие войны / электронное удостоверение / выписка из Единого государственного реестра ветеранов войны;
  • копии справки к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией (по форме, определенной Минздравом) или выписки из решения экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица (ЭКОПФЛ);
  • копия рекомендаций, которые являются частью индивидуальной программы реабилитации лица с инвалидностью (при наличии);
  • копия заключения о необходимости обеспечения лица с ограничениями повседневного функционирования вспомогательными средствами реабилитации - техническими и другими средствами реабилитации (при наличии);
  • копия индивидуального реабилитационного плана (при наличии);
  • копия индивидуальной программы реабилитации лица с инвалидностью (при наличии);
  • копия документа, подтверждающего право собственности на жилое помещение и технический паспорт;
  • согласие (в произвольной форме) собственника или совладельца (если жилое помещение не находится в собственности ветерана или в случае, если ветеран не является единоличным владельцем);
  • информация о задекларированном или зарегистрированном месте жительства (пребывания) ветерана, которое подтверждается сведениями, содержащимися в Реестре ЛГТГ (прилагается отделом соцзащиты или ЦНАПом Львова и его территориальными подразделениями самостоятельно - при наличии этой информации в Реестре);
  • реквизиты банковского счета (по стандарту IBAN).

Подчеркивается, что при подаче копий документов ветеранам нужно предоставить их оригиналы - для осмотра и заверения копий работником отдела социальной защиты или администратором ЦНАПа.

"Если возникают вопросы по оформлению документов - обращайтесь по телефону 1620", - подытожили в ЛГС.

Зеленский заявил о "плохом предчувствии" насчет мирных переговоров по Украине
Зеленский заявил о "плохом предчувствии" насчет мирных переговоров по Украине
