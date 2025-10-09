Путин может начать войну с Европой в случае масштабной мобилизации в России, - Зеленский

Новая мобилизация в России может свидетельствовать о падении рейтинга российского диктатора Владимира Путина и стать поводом для эскалации, в том числе - риска перехода к более широкому конфликту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на встрече с журналистами 8 октября.

Мобилизация в России

По его словам, Путин начал терять рейтинги, именно поэтому может не объявлять мобилизацию в России. Зеленский добавил, что российские власти неохотно тратили большие деньги на контракты, но теперь пошли на такие расходы ради "цены защиты его личного рейтинга".

Глава государства также высказал мнение, что в случае мобилизации Путин может искать "быстрые успехи" за рубежом и направить действия туда, где можно быстро достичь результата.

"Если будет мобилизация, - то это вызов Европе. Он начнет большую войну. Почему я считаю, что есть такой риск? А потому, что ему нужно "продавать" успех. В войне против Украины все, что он мог "продать", он уже "продал", и вы видите, как я и сказал, уже товар некачественный - он "продает" ложь, что вроде бы может чего-то достичь в войне против Украины. А где могут быть быстрые его успехи? Смотрите на карту Европы", - говорит Зеленский.

Прекратит ли Путин войну

Он также высказал мнение, что Путин боится прекращения огня, потому что возвращение от полномасштабной войны к миру, а затем - к новой полномасштабной войне будет для РФ непросто с экономической, общественной и международной точек зрения.

"Я считаю, что Путин лично боится прекращения огня, потому что из прекращения огня выйти снова в войну ему сложно", - отметил он.

Президент подчеркнул, что для остановки эскалации нужно усилить давление на Россию, сочетая дальнобойные удары, санкции и оборону на поле боя с мирными инициативами.

"Нужно больше давления на Россию. Давление сработает. Когда они будут терять больше от войны, чем могут потерять в других сценариях. Наши дальнобойные удары, сильные санкции, стоять на поле боя, защищаться, но, безусловно, поддерживать мирные инициативы, потому что это правильно - это сработает", - сказал Зеленский.