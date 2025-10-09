ua en ru
Чт, 09 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Путин может начать войну с Европой в случае масштабной мобилизации в России, - Зеленский

Четверг 09 октября 2025 11:30
UA EN RU
Путин может начать войну с Европой в случае масштабной мобилизации в России, - Зеленский Иллюстративное фото: Путин может начать масштабную мобилизацию (GettyImages)
Автор: Наталья Кава, Милан Лелич

Новая мобилизация в России может свидетельствовать о падении рейтинга российского диктатора Владимира Путина и стать поводом для эскалации, в том числе - риска перехода к более широкому конфликту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на встрече с журналистами 8 октября.

Мобилизация в России

По его словам, Путин начал терять рейтинги, именно поэтому может не объявлять мобилизацию в России. Зеленский добавил, что российские власти неохотно тратили большие деньги на контракты, но теперь пошли на такие расходы ради "цены защиты его личного рейтинга".

Глава государства также высказал мнение, что в случае мобилизации Путин может искать "быстрые успехи" за рубежом и направить действия туда, где можно быстро достичь результата.

"Если будет мобилизация, - то это вызов Европе. Он начнет большую войну. Почему я считаю, что есть такой риск? А потому, что ему нужно "продавать" успех. В войне против Украины все, что он мог "продать", он уже "продал", и вы видите, как я и сказал, уже товар некачественный - он "продает" ложь, что вроде бы может чего-то достичь в войне против Украины. А где могут быть быстрые его успехи? Смотрите на карту Европы", - говорит Зеленский.

Прекратит ли Путин войну

Он также высказал мнение, что Путин боится прекращения огня, потому что возвращение от полномасштабной войны к миру, а затем - к новой полномасштабной войне будет для РФ непросто с экономической, общественной и международной точек зрения.

"Я считаю, что Путин лично боится прекращения огня, потому что из прекращения огня выйти снова в войну ему сложно", - отметил он.

Президент подчеркнул, что для остановки эскалации нужно усилить давление на Россию, сочетая дальнобойные удары, санкции и оборону на поле боя с мирными инициативами.

"Нужно больше давления на Россию. Давление сработает. Когда они будут терять больше от войны, чем могут потерять в других сценариях. Наши дальнобойные удары, сильные санкции, стоять на поле боя, защищаться, но, безусловно, поддерживать мирные инициативы, потому что это правильно - это сработает", - сказал Зеленский.

"Осенний призыв" РФ

В конце сентября Путин подписал указ о проведении рекордного призыва россиян на военную службу в период с 1 октября и до конца года. Россия планирует призвать в армию 135 тысяч человек - это самый большой осенний призыв на срочную службу с 2016 года, когда в войска было набрано 152 тысячи.

Кроме того, 24 сентября депутаты Госдумы РФ приняли в первом чтении законопроект, который позволит проводить мероприятия, связанные с призывом, в течение всего календарного года. Таким образом с 1 января 2026 года призыв граждан на военную службу будет осуществляться не дважды в год, как сейчас, а постоянно - с 1 января по 31 декабря.

Отметим, что в Москве отрицают, что мобилизация связана с войной в Украине. При этом призывников уверяют, что их не будут отправлять на фронт.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Война в Украине
Новости
На газ есть планы "А" и "Б". Зеленский оценил угрозу зимних блэкаутов в Украине
На газ есть планы "А" и "Б". Зеленский оценил угрозу зимних блэкаутов в Украине
Аналитика
Игорь Терехов: Эта зима станет самой тяжелой для Харькова с начала войны
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Игорь Терехов: Эта зима станет самой тяжелой для Харькова с начала войны