Путин объявил рекордный осенний призыв на военную службу

Москва, Понедельник 29 сентября 2025 15:23
Путин объявил рекордный осенний призыв на военную службу Фото: в армию призовут россиян в возрасте от 18 до 30 лет (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ о проведении рекордного призыва россиян на военную службу в период с 1 октября и до конца года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт официального опубликования правовых актов.

Планируется призвать в армию РФ 135 тысяч человек, а это больше, чем любой другой осенний призыв на срочную службу с 2016 года, когда в войска призвали 152 тысячи человек.

Документ также предусматривает увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок службы которых на призыв закончился.

Согласно указу, в армию будут призваны гражданеРоссии в возрасте от 18 до 30 лет, не состоящие в запасе и подлежащие призыву. Планируется призвать 135 тысяч человек.

В документе также указано, что федеральные органы власти и ведомства должны обеспечить выполнение закона в отношении граждан, подлежащих призыву.

Дума внесла изменения в мобилизацию россиян

24 сентября депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, который предусматривает проведение мероприятий, связанных с призывом на военную службу, в течение всего календарного года.

"Согласно законопроекту, с 1 января 2026 г. призыв граждан на военную службу будет осуществляться не дважды в год, как сейчас, а постоянно - с 1 января по 31 декабря.

При этом отправка призывников к местам прохождения службы, как и раньше, будет проводиться в два периода: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря, на основании указов российского диктатора.

Отметим, что в Москве отрицают, что мобилизация связана с войной в Украине. При этом призывников уверяют, что их не будут отправлять на фронт.

Еще РБК-Украина писало, что в августе 2022 года Путин подписал указ, которым официально увеличил численность ВС РФ до 1,15 млн человек.

