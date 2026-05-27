Деньги могут "сгореть": кому и до какого числа нужно пройти "Скрининг здоровья 40+"

Государственная помощь по программе "Скрининг здоровья 40+" имеет четкие временные рамки. Если не воспользоваться выделенными деньгами вовремя, они автоматически вернутся в бюджет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства здравоохранения (Минздрава) Украины в Facebook.

Кому и до какого числа нужно пройти обследование

В Минздраве напомнили, что сегодня для прохождения обследования в рамках программы "Скрининг здоровья 40+" действуют четкие сроки.

"Многие из вас уже сделали первый шаг - подали заявку и получили 2000 гривен поддержки для прохождения скрининга. Это замечательное проявление заботы о себе", - констатировали в министерстве.

Однако тем из граждан, кто получил средства на "Скрининг здоровья 40+" до 1 мая, необходимо успеть использовать их до 30 июня 2026 года.

В противном случае они автоматически вернутся в государственный бюджет.

Некоторым из украинцев нужно воспользоваться государственной помощью до 30 июня (инфографика: facebook.com/moz.ukr)

"Если вы получили средства до 1 мая 2026 года - пройдите обследование до 30 июня 2026 года", - подчеркнули в Минздраве.

Уточняется, что для тех, кто подал заявку на участие в программе после 1 мая 2026 года - средства будут доступны "ровно два месяца с момента зачисления".

Как выбрать медучреждение и записаться на прием

Выбрать самое удобное учреждение здравоохранения для прохождения скрининга можно:

онлайн;

независимо от места жительства или регистрации.

В Минздраве отметили, что для этого подойдет одно из 2 089 медицинских учреждений по всей стране.

Для записи на визит нужно посетить официальный портал screening.moz.gov.ua.

Где в Украине можно пройти "Скрининг здоровья 40+" (карта: screening.moz.gov.ua)

"В ежедневном водовороте дел и забот легко забыть о самом главном - здоровье. Особенно, когда "ничего не болит", - отметили в Минздраве.

Именно для этого - чтобы люди "могли позаботиться о себе заранее" - и существует эта национальная программа.

"Она помогает выявить риски еще до появления серьезных симптомов или уже заболеваний. Не откладывайте здоровье на потом - пройдите "Скрининг здоровья 40+", - подытожили в министерстве.