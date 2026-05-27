ua en ru
Ср, 27 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Деньги могут "сгореть": кому и до какого числа нужно пройти "Скрининг здоровья 40+"

14:26 27.05.2026 Ср
2 мин
Записаться на обследование некоторым из украинцев стоит уже в ближайшее время
aimg Ирина Костенко
Деньги могут "сгореть": кому и до какого числа нужно пройти "Скрининг здоровья 40+" Заботиться о здоровье важно всегда (фото иллюстративное: Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Государственная помощь по программе "Скрининг здоровья 40+" имеет четкие временные рамки. Если не воспользоваться выделенными деньгами вовремя, они автоматически вернутся в бюджет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства здравоохранения (Минздрава) Украины в Facebook.

Читайте также: Больше не нужно ждать месяц: в Минздраве обновили правила программы "Скрининг здоровья 40+"

Кому и до какого числа нужно пройти обследование

В Минздраве напомнили, что сегодня для прохождения обследования в рамках программы "Скрининг здоровья 40+" действуют четкие сроки.

"Многие из вас уже сделали первый шаг - подали заявку и получили 2000 гривен поддержки для прохождения скрининга. Это замечательное проявление заботы о себе", - констатировали в министерстве.

Однако тем из граждан, кто получил средства на "Скрининг здоровья 40+" до 1 мая, необходимо успеть использовать их до 30 июня 2026 года.

В противном случае они автоматически вернутся в государственный бюджет.

Деньги могут &quot;сгореть&quot;: кому и до какого числа нужно пройти &quot;Скрининг здоровья 40+&quot;Некоторым из украинцев нужно воспользоваться государственной помощью до 30 июня (инфографика: facebook.com/moz.ukr)

"Если вы получили средства до 1 мая 2026 года - пройдите обследование до 30 июня 2026 года", - подчеркнули в Минздраве.

Уточняется, что для тех, кто подал заявку на участие в программе после 1 мая 2026 года - средства будут доступны "ровно два месяца с момента зачисления".

Как выбрать медучреждение и записаться на прием

Выбрать самое удобное учреждение здравоохранения для прохождения скрининга можно:

  • онлайн;
  • независимо от места жительства или регистрации.

В Минздраве отметили, что для этого подойдет одно из 2 089 медицинских учреждений по всей стране.

Для записи на визит нужно посетить официальный портал screening.moz.gov.ua.

Деньги могут &quot;сгореть&quot;: кому и до какого числа нужно пройти &quot;Скрининг здоровья 40+&quot;Где в Украине можно пройти "Скрининг здоровья 40+" (карта: screening.moz.gov.ua)

"В ежедневном водовороте дел и забот легко забыть о самом главном - здоровье. Особенно, когда "ничего не болит", - отметили в Минздраве.

Именно для этого - чтобы люди "могли позаботиться о себе заранее" - и существует эта национальная программа.

"Она помогает выявить риски еще до появления серьезных симптомов или уже заболеваний. Не откладывайте здоровье на потом - пройдите "Скрининг здоровья 40+", - подытожили в министерстве.

Напомним, ранее мы рассказывали, какую важную операцию на сердце сделали бесплатной для всех украинцев.

Кроме того, мы объясняли, чем на самом деле программа "Скрининг здоровья 40+" отличается от визита к семейному врачу.

Читайте также, какие медуслуги гарантирует государство детям и будущим родителям (за что платить не нужно).

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Министерство здравоохранения Украины Выплаты Медицинская помощь Врачи Здоровье Советы Больницы
Новости
The Economist пишет о подготовке Украины к 2-3 годам войны: что говорит источник РБК-Украина
The Economist пишет о подготовке Украины к 2-3 годам войны: что говорит источник РБК-Украина
Аналитика
"Дрон-дипломатия". Как Украина запускает экспорт оружия через Drone Deals и что это даст
Роман Коткорреспондент РБК-Украина "Дрон-дипломатия". Как Украина запускает экспорт оружия через Drone Deals и что это даст