Больше не надо ждать месяц: в Минздраве обновили правила программы "Скрининг здоровья 40+"

Украинцы в возрасте от 40 лет теперь могут подать заявку на участие в программе "Скрининг здоровья 40+" в любое удобное время. Ранее для этого нужно было ждать 30 дней после дня рождения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины .

Главное: Отмена ограничений: Украинцы в возрасте от 40 лет отныне могут подавать заявку на участие в программе "Скрининг здоровья 40+" сразу после дня рождения.

Украинцы в возрасте от 40 лет отныне могут подавать заявку на участие в программе "Скрининг здоровья 40+" сразу после дня рождения. Сумма и сроки: Участники получают 2000 гривен на "Дія.Карту" в течение 7 дней после подачи заявления.

Участники получают 2000 гривен на "Дія.Карту" в течение 7 дней после подачи заявления. Новое правило использования: Для тех, кто получает средства после 1 мая 2026 года, установлен четкий лимит - использовать их нужно в течение двух месяцев.

Для тех, кто получает средства после 1 мая 2026 года, установлен четкий лимит - использовать их нужно в течение двух месяцев. Способы оформления: Подать заявку можно онлайн через приложение "Дія" или офлайн через ближайший ЦПАУ.

Подать заявку можно онлайн через приложение "Дія" или офлайн через ближайший ЦПАУ. Что проверяют: Программа направлена на раннее выявление сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и проблем с ментальным здоровьем.

Что изменилось для участников программы

В Минздраве сообщили, что обновленный механизм участия в программе уже заработал. Отныне украинцы и украинки, которым уже исполнилось 40 лет, могут сразу подать заявку через приложение "Дія" или обратиться в ЦНАП.

После зачисления средств участник программы будет иметь два месяца, чтобы пройти обследование в медицинском учреждении-участнике программы. Если деньги не использовать вовремя, они автоматически вернутся в государственный бюджет.

Что предусматривает программа "Скрининг здоровья 40+"

Программа помогает вовремя выявить или взять под контроль:

сердечно-сосудистые заболевания;

сахарный диабет;

проблемы с ментальным здоровьем.

По данным Минздрава, с начала действия программы скрининг уже прошли более 55 тысяч украинцев, а заявки на участие подали более 500 тысяч человек.

Сейчас пройти обследование можно в 2050 медучреждениях по всей Украине.

Как подать заявку через "Дію"

Для участия в программе нужно:

подать заявку в приложении "Дія";

открыть или использовать уже имеющуюся "Дія.Картку".

Если приложения нет, нужно:

оформить карту в банке-партнере;

обратиться в ЦПАУ с заявкой.

Когда поступят деньги и когда их надо использовать

Минздрав сообщает, что 2000 гривен поддержки поступят в течение семи дней после подачи заявки. Использовать эти средства можно исключительно для оплаты услуг скрининга здоровья.

Оплата производится сразу на всю сумму в день визита в медучреждение, которое участвует в программе.

Для тех, кто получил деньги после 1 мая 2026 года, действует новое правило: средства нужно использовать в течение двух месяцев с момента зачисления.

Если выплата была получена до 1 мая 2026 года, воспользоваться ею можно до 30 июня 2026 года.