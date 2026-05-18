Больше не надо ждать месяц: в Минздраве обновили правила программы "Скрининг здоровья 40+"

15:44 18.05.2026 Пн
3 мин
В Минздраве ввели новое правило использования денег на обследование
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Обследование у врача (Getty Images)
Украинцы в возрасте от 40 лет теперь могут подать заявку на участие в программе "Скрининг здоровья 40+" в любое удобное время. Ранее для этого нужно было ждать 30 дней после дня рождения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

Главное:

  • Отмена ограничений: Украинцы в возрасте от 40 лет отныне могут подавать заявку на участие в программе "Скрининг здоровья 40+" сразу после дня рождения.
  • Сумма и сроки: Участники получают 2000 гривен на "Дія.Карту" в течение 7 дней после подачи заявления.
  • Новое правило использования: Для тех, кто получает средства после 1 мая 2026 года, установлен четкий лимит - использовать их нужно в течение двух месяцев.
  • Способы оформления: Подать заявку можно онлайн через приложение "Дія" или офлайн через ближайший ЦПАУ.
  • Что проверяют: Программа направлена на раннее выявление сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и проблем с ментальным здоровьем.

Что изменилось для участников программы

В Минздраве сообщили, что обновленный механизм участия в программе уже заработал. Отныне украинцы и украинки, которым уже исполнилось 40 лет, могут сразу подать заявку через приложение "Дія" или обратиться в ЦНАП.

После зачисления средств участник программы будет иметь два месяца, чтобы пройти обследование в медицинском учреждении-участнике программы. Если деньги не использовать вовремя, они автоматически вернутся в государственный бюджет.

Что предусматривает программа "Скрининг здоровья 40+"

Программа помогает вовремя выявить или взять под контроль:

  • сердечно-сосудистые заболевания;
  • сахарный диабет;
  • проблемы с ментальным здоровьем.

По данным Минздрава, с начала действия программы скрининг уже прошли более 55 тысяч украинцев, а заявки на участие подали более 500 тысяч человек.

Сейчас пройти обследование можно в 2050 медучреждениях по всей Украине.

Как подать заявку через "Дію"

Для участия в программе нужно:

  • подать заявку в приложении "Дія";
  • открыть или использовать уже имеющуюся "Дія.Картку".

Если приложения нет, нужно:

  • оформить карту в банке-партнере;
  • обратиться в ЦПАУ с заявкой.

Когда поступят деньги и когда их надо использовать

Минздрав сообщает, что 2000 гривен поддержки поступят в течение семи дней после подачи заявки. Использовать эти средства можно исключительно для оплаты услуг скрининга здоровья.

Оплата производится сразу на всю сумму в день визита в медучреждение, которое участвует в программе.

Для тех, кто получил деньги после 1 мая 2026 года, действует новое правило: средства нужно использовать в течение двух месяцев с момента зачисления.

Если выплата была получена до 1 мая 2026 года, воспользоваться ею можно до 30 июня 2026 года.

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

