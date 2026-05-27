Гроші можуть "згоріти": кому та до якого числа потрібно пройти "Скринінг здоров'я 40+"

14:26 27.05.2026 Ср
2 хв
Записатись на обстеження декому з українців варто вже найближчим часом
aimg Ірина Костенко
Дбати про здоров'я важливо завжди (фото ілюстративне: Getty Images)
Державна допомога за програмою "Скринінг здоров'я 40+" має чіткі часові рамки. Якщо не скористатися виділеними грошима вчасно, вони автоматично повернуться до бюджету.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України у Facebook.

Кому та до якого числа потрібно пройти обстеження

У МОЗ нагадали, що сьогодні для проходження обстеження в межах програми "Скринінг здоров'я 40+" діють чіткі терміни.

"Багато з вас уже зробили перший крок - подали заявку та отримали 2000 гривень підтримки для проходження скринінгу. Це чудовий прояв турботи про себе", - констатували у міністерстві.

Проте тим із громадян, хто отримав кошти на "Скринінг здоров'я 40+" до 1 травня, необхідно встигнути використати їх до 30 червня 2026 року.

В іншому випадку вони автоматично повернуться до державного бюджету.

Декому з українців потрібно скористатись державною допомогою до 30 червня (інфографіка: facebook.com/moz.ukr)

"Якщо ви отримали кошти до 1 травня 2026 року - пройдіть обстеження до 30 червня 2026 року", - наголосили у МОЗ.

Уточнюється, що для тих, хто подав заявку на участь у програмі після 1 травня 2026 року - кошти будуть доступні "рівно два місяці з моменту зарахування".

Як обрати медзаклад і записатись на прийом

Обрати найзручніший заклад охорони здоров'я для проходження скринінгу можна:

  • онлайн;
  • незалежно від місця проживання або реєстрації.

У МОЗ зауважили, що для цього підійде один із 2 089 медичних закладів по всій країні.

Для запису на візит потрібно відвідати офіційний портал screening.moz.gov.ua.

Де в Україні можна пройти "Скринінг здоров'я 40+" (карта: screening.moz.gov.ua)

"У щоденному вирі справ і турбот легко забути про найголовніше - здоров'я. Особливо, коли "нічого не болить", - зауважили у МОЗ.

Саме для цього - щоб люди "могли подбати про себе завчасно" - і існує ця національна програма.

"Вона допомагає виявити ризики ще до появи серйозних симптомів чи вже захворювань. Не відкладайте здоров'я на потім - пройдіть "Скринінг здоров'я 40+", - підсумували у міністерстві.

Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.

