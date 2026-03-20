Скрининг 40+: чем на самом программа деле отличается от визита к семейному врачу
Главное отличие "Скрининг 40+" от обычного визита к семейному врачу - это комплексность и скорость. Вместо серии отдельных направлений и повторных визитов, пациент получает полный чекап организма за один визит.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства здравоохранения в Facebook.
Главное:
- Для кого: программа рассчитана на украинцев в возрасте от 40 лет.
- Цель: своевременное выявление факторов риска сердечно-сосудистых болезней и сахарного диабета 2 типа.
- Скорость: комплекс базовых обследований можно пройти за один визит продолжительностью 60-90 минут.
- Удобство: выбрать можно любое заведение (государственное или частное), которое присоединилось к программе, с удобным временем записи.
- Результат: данные вносятся в электронную систему, а при необходимости врач сразу поможет сформировать дальнейший план действий.
- Доступность: в Украине уже действует более 1600 мест, где проводят такой скрининг.
Ключевые отличия программы
В отличие от обычного профилактического осмотра, программа "Скрининг здоровья 40+" имеет три характерные особенности:
- Сфокусированность на возрастных рисках: Программа ориентирована именно на людей в возрасте от 40 лет. Именно в этот период возрастает риск развития хронических неинфекционных заболеваний, которые часто длительное время протекают без симптомов.
- Комплекс обследований за один визит: В рамках скрининга можно пройти все необходимые базовые обследования примерно за 60-90 минут. Это исключает необходимость посещать разные кабинеты или отдельно записываться к нескольким специалистам.
- Удобный формат записи: Человек может выбрать любое медицинское учреждение (государственное, коммунальное или частное), которое присоединилось к программе. Записаться можно в удобный временной слот, в частности в утренние или вечерние часы.
Как работает система и результаты
Все результаты обследования вносятся в электронную систему здравоохранения и становятся доступными семейному врачу.
Если во время скрининга будут выявлены риски или потребность в дополнительных исследованиях или лечении, специалисты помогут сформировать дальнейший план действий непосредственно во время визита.
Масштабы программы
Подобные инициативы уже много лет функционируют в Польше, Великобритании и Литве. В Украине уже более 1 600 мест предоставления услуг принимают граждан в возрасте 40+, предлагая пройти профилактическое обследование проактивно, не дожидаясь появления симптомов.
Читайте также о том, что с конца января украинцам начали поступать приглашения для участия в программе "Скрининг здоровья 40+". Она предусматривает 2000 гривен на обследование людей, которым исполнилось 40 лет.
Выплаты по программе поступают на "Дія.Карту" ПриватБанка. Средства зачисляются в течение семи дней после ее активации.
