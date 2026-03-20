Скрининг 40+: чем на самом программа деле отличается от визита к семейному врачу

08:00 20.03.2026 Пт
3 мин
Почему для проверки здоровья после 40 лучше выбрать спецпрограмму, а не обычный осмотр?
aimg Василина Копытко
В Украине уже более чем в 1 600 местах можно пройти Скрининг 40+

Главное отличие "Скрининг 40+" от обычного визита к семейному врачу - это комплексность и скорость. Вместо серии отдельных направлений и повторных визитов, пациент получает полный чекап организма за один визит.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства здравоохранения в Facebook.

Читайте также: Не только при инфаркте: важную операцию на сердце сделали бесплатной для всех

Главное:

  • Для кого: программа рассчитана на украинцев в возрасте от 40 лет.
  • Цель: своевременное выявление факторов риска сердечно-сосудистых болезней и сахарного диабета 2 типа.
  • Скорость: комплекс базовых обследований можно пройти за один визит продолжительностью 60-90 минут.
  • Удобство: выбрать можно любое заведение (государственное или частное), которое присоединилось к программе, с удобным временем записи.
  • Результат: данные вносятся в электронную систему, а при необходимости врач сразу поможет сформировать дальнейший план действий.
  • Доступность: в Украине уже действует более 1600 мест, где проводят такой скрининг.

Ключевые отличия программы

В отличие от обычного профилактического осмотра, программа "Скрининг здоровья 40+" имеет три характерные особенности:

  • Сфокусированность на возрастных рисках: Программа ориентирована именно на людей в возрасте от 40 лет. Именно в этот период возрастает риск развития хронических неинфекционных заболеваний, которые часто длительное время протекают без симптомов.
  • Комплекс обследований за один визит: В рамках скрининга можно пройти все необходимые базовые обследования примерно за 60-90 минут. Это исключает необходимость посещать разные кабинеты или отдельно записываться к нескольким специалистам.
  • Удобный формат записи: Человек может выбрать любое медицинское учреждение (государственное, коммунальное или частное), которое присоединилось к программе. Записаться можно в удобный временной слот, в частности в утренние или вечерние часы.

Как работает система и результаты

Все результаты обследования вносятся в электронную систему здравоохранения и становятся доступными семейному врачу.

Если во время скрининга будут выявлены риски или потребность в дополнительных исследованиях или лечении, специалисты помогут сформировать дальнейший план действий непосредственно во время визита.

Масштабы программы

Подобные инициативы уже много лет функционируют в Польше, Великобритании и Литве. В Украине уже более 1 600 мест предоставления услуг принимают граждан в возрасте 40+, предлагая пройти профилактическое обследование проактивно, не дожидаясь появления симптомов.

Читайте также о том, что с конца января украинцам начали поступать приглашения для участия в программе "Скрининг здоровья 40+". Она предусматривает 2000 гривен на обследование людей, которым исполнилось 40 лет. О том, как "получить" эти деньги, можно узнать по ссылке.

Выплаты по программе поступают на "Дія.Карту" ПриватБанка. Средства зачисляются в течение семи дней после ее активации.

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

20 марта: что нельзя делать в день весеннего равноденствия, чтобы не потерять удачу
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО