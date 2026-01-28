Дадут до 300 тысяч гривен: ОСМД и кооперативы получат деньги на генераторы
Правительство анонсировало программу "СвітлоДім". Многоквартирные дома смогут онлайн получить до 300 тысяч грн на автономное электропитание.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко и вице-премьер-министра по восстановлению Украины - Министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебу.
По словам правительства, программа позволяет приобрести генераторы, аккумуляторы, инверторы и солнечные панели для обеспечения работы лифтов, водоснабжения, освещения и отопления в домах. Выбор техники и поставщика остается за жильцами, а оформление будет происходить онлайн без бумажных документов и очередей.
На первом этапе "СвітлоДім" распространяется на Киев и Киевскую область.
На Киевщине дома смогут получить от 100 до 300 тысяч гривен на закупку оборудования для автономного электроснабжения. Размер помощи зависит от этажности дома и количества подъездов.
Средства будут предоставляться онлайн, без очередей и бумажных справок, а решение по заявке принимается в течение 48 часов.
Использовать эти деньги нужно будет в течение 45 дней после получения.
Подать заявку можно будет онлайн через сайт svitlodim.gov.ua, а также через Дію.
Для консультаций доступна правительственная горячая линия 1545.
Правительство отмечает, что программа призвана не только поддержать дома во время отключений, но и укрепить энергетическую устойчивость и безопасность жителей на годы вперед.
Энергетика Украины под ударом
В Украине сейчас сложная ситуация с энергетикой. Так, из-за длительных отключений электроснабжения многие регионы вынуждены работать в режиме экономии энергии. В отопительный сезон это особенно ощутимо - системы отопления и водоснабжения часто работают нестабильно.
Утром 23 января ситуация в энергосистеме Украины существенно осложнилась. Сразу несколько объектов генерации вышли в аварийный ремонт.
При этом министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что 22 января, стал самым тяжелым днем для энергетической системы Украины после блэкаута в ноябре 2022 года.
Неудивительно, что МВД призвало украинцев приготовить запас воды и продуктов на несколько дней из-за режима чрезвычайной ситуации в энергетике.
