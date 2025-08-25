Грибы, которые предсказывают будущее: приметы, которым верили наши прабабушки

Маленькие хозяева леса не только добавляют колорита осеннему лесу, но и всегда были источником тайн. Наши прабабушки внимательно наблюдали за грибами и верили, что они могут предупреждать об урожае, погоде или важных событиях. Что может рассказать о вас одинокий гриб на поляне или обильный урожай опят?

О чем могут предупреждать грибы и когда они предвещают о личном будущем, рассказывает РБК-Украина .

Приметы о погоде и урожае

Больше всего примет о грибах связано с прогнозами погоды на будущее.

Ранний грибок - ранний снежок. Если грибы появились уже в начале лета, это предвещает раннюю и холодную зиму. И наоборот, если грибной сезон длится до поздней осени, то и снег выпадет нескоро.

Грибов много - мало хлеба. Это одна из самых древних и известных примет. Считалось, что обильный урожай грибов свидетельствует о засушливом лете, которое вредит урожаю зерновых.

Много опят - лето уже ушло безвозвратно. Появление большого количества опят означает, что теплое время года заканчивается, а впереди холодная осень и зима. Однако большое количество опят в августе-сентябре считалось знаком, что зима будет мягкой и без сильных морозов.

Мошкара летает стаями - в лесу будет много грибов. Мелкая мошкара - верный знак того, что в лесу достаточно влаги, а это идеальные условия для роста грибов.

Найти один гриб на поляне - к важной новости или встрече.

Грибы могут предупреждать о погоде и о личных событиях (фото: Freepik)

Приметы о грибах и судьбе

Кроме прогнозов погоды, грибы предвещали и личные события или даже глобальные бедствия.

"Грибы - на гробы". Это жуткое поверье, которое, вероятно, появилось после Второй мировой войны. Люди заметили, что перед большими бедами, эпидемиями и войнами случался небывалый урожай грибов. Эта примета до сих пор имеет популярность.

Найти гриб у порога. Если обычный гриб вырос у входной двери, это обещало приятную новость или приезд важного гостя. А вот если это был ядовитый гриб, вести могли быть плохими.

"Кольца фей". Грибы, растущие кругом, во многих культурах считались магическими. Верили, что это следы танцев фей или духов, и заходить в такой круг нельзя, чтобы не попасть в плен к мистическим существам.

Советы грибникам

Народные приметы также давали практические советы тем, кто шел в лес.

"Где один гриб, там и второй". Эта примета подчеркивает, что грибы часто растут колониями, поэтому найдя один, стоит внимательно оглянуться вокруг.

"Если есть мухоморы, ищи рядом белый гриб". Эта примета основана на том, что оба вида грибов часто растут в одних и тех же местностях.

Ходить по грибы стоит на растущую Луну. Считалось, что на растущую Луну грибы растут быстрее и лучше. На убывающую Луну собирать их было бесполезно.

Нельзя собирать грибы в високосный год. По поверью, в такой год земля "выбрасывает" все плохое, и грибы могут впитать в себя негативную энергию.