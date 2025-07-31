Секонд-хенд и приметы: какие вещи приносят беду и можно ли их "очистить" от негатива

Покупки в секонд-хенде - это отличный способ обновить гардероб, сэкономить деньги и найти уникальные винтажные вещи. Однако, согласно народным приметам и эзотерическим учениям, подержанная одежда может нести в себе энергетику предыдущего владельца. Это не всегда плохо, но иногда может быть опасно.

РБК-Украина рассказывает, какие вещи из секонд-хенда лучше обходить стороной, и как правильно очистить новые-старые покупки от чужой энергетики.

Что нельзя покупать на секонд-хенде

Наши предки верили, что некоторые предметы, особенно те, которые имели тесный контакт с телом человека, могут накапливать и хранить его энергию, судьбу и болезни.

Нижнее белье

Это первый и самый строгий запрет. Нижнее белье имеет самый тесный контакт с телом и, по поверьям, способно "впитывать" в себя всю энергетику человека - его болезни, невзгоды, личные драмы. Поэтому такие вещи б/у не отдают, не продают, не покупают и не дарят. Приобретение такой вещи может навлечь на вас беду.

Свадебные платья и одежда для особых событий

Одежда, которую носили в ключевые моменты жизни (на свадьбе, похоронах), имеет чрезвычайно сильную энергетику. Свадебное платье может принести чужую судьбу, а одежда с похорон - негатив и болезни.

Сумки, кошельки и другие аксессуары для денег

Эти вещи напрямую связаны с финансовой энергетикой предыдущего владельца. Если человек был бедным или имел финансовые проблемы, его кошелек может "запрограммировать" вас на подобные неудачи.

Обувь

Считается, что обувь хранит энергетику жизненного пути предыдущего человека. Приобретя обувь из секонд-хенда, вы как бы "примеряете" на себя чужую судьбу, что может привести к непредсказуемым изменениям в вашей жизни.

Ювелирные украшения и бижутерия

Особенно это касается колец, кулонов и браслетов, которые носили близко к коже. Металлы имеют свойство впитывать энергетику, поэтому украшения могут стать мощным носителем как положительной, так и отрицательной ауры.

Как очистить вещи от чужой энергетики: простые и действенные методы

Даже если вы приобрели одежду, которая не входит в "черный список", ее все равно стоит очистить, чтобы быть уверенным в ее безопасности. Вот несколько простых способов:

Стирка с солью. Соль считается одним из лучших очищающих средств в эзотерике. Добавьте в стиральную машинку немного обычной поваренной соли или замочите вещь в соленой воде на несколько часов. Соль "вытягивает" из предмета весь негатив. После стирки обязательно хорошо прополощите вещь.

Солнечный свет. Оставьте новую вещь на несколько часов под прямыми солнечными лучами. Солнце обладает мощной очистительной энергией, которая рассеивает негатив.

Вода. Простая проточная вода также способна смывать чужую энергетику. Хорошо прополощите вещь под проточной водой, представляя, как вода смывает с нее весь негатив.

Огненное очищение. Для некоторых предметов, которые не боятся высоких температур (например, металлических украшений), можно использовать огонь. Проведите вещью над пламенем свечи. Этот ритуал считается одним из самых эффективных.

Энергетическое очищение дымом. Использование травяного дыма (например, из шалфея или полыни) также считается мощным способом очищения. Окурите новую вещь дымом, позволяя ему очистить ее ауру.

После всех этих процедур ваша покупка будет готова к носке, и вы сможете быть уверенными, что она принесет вам только радость и положительные эмоции.