ua en ru
Вс, 24 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Украинская хата: 7 предметов, которые имели магическое значение

Воскресенье 24 августа 2025 20:05
UA EN RU
Украинская хата: 7 предметов, которые имели магическое значение Какие 7 вещей в украинской хате имели магическое значение (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

Украинская хата прошлого - это не просто место жительства, а целый мир с собственными законами, верованиями и символами. Обычные, на первый взгляд, вещи в сельском доме имели глубокое сакральное значение - могли охранять семью, притягивать добро или же служить границами между мирами.

Какие вещи в украинской хате были магическим и почему к ним относились с уважением и их нельзя было трогать без надобности, рассказывает РБК-Украина.

Порог - граница между мирами

Порог считали самым уязвимым местом в доме, поэтому ему уделяли особое внимание. Через него не передавали вещей, не здоровались, не прощались.

Под порог клали защитные предметы - монеты, чеснок, травы, чтобы охранять дом от зла. Наступать на порог считалось плохой приметой.

Веник - средство очищения и защиты

Веник мог вымести не только мусор, но и злые силы. Его ставили в угол ручкой вниз, чтобы не дать нечистой силе "залезть" в дом. Бить кого-то веником - запрещено, потому что это, по поверью, вредит судьбе.

Мисник - алтарь достатка

Мисник, или полка для посуды, был символом благосостояния. Его украшали полотенцами и зеленью, а пустота на полках воспринималась как признак бедности. Посуда на миснике должна была стоять в строгом порядке.

Печь - женский центр и оберег рода

Печь была не только для приготовления пищи. Ее считали священным местом, считалось, что за ней "жили" души предков. Нельзя было плевать в печь, сидеть на ней ногами к стене, а тем более - ссориться возле нее.

Украинская хата: 7 предметов, которые имели магическое значение

Украинская печь. Полтавщина (фото: Википедия)

Скамейка - место силы и статуса

Скамейка в углу под иконами (божница) была почетным местом. Здесь сидели старшие или уважаемые гости. Нарушение этого порядка считалось оскорблением для рода. Также на скамейке нельзя было лежать ногами к образам.

Рушник - оберег и код предков

Рушники висели над окнами, дверями, иконами - не для красоты, а как защита. Они имели свой "языковой" код: каждый орнамент что-то означал - судьбу, продолжение рода, здоровье. Вышивание рушника было ритуалом.

Украинская хата: 7 предметов, которые имели магическое значение

Рушник в углу (фото: Википедия)

Светильник - огонь и жизнь

Даже обычная свеча или глиняная лампадка имели значение. Их зажигали не только для освещения, а как духовный оберег. Огонь нельзя было гасить выдохом или водой - только зажимать пальцами или накрывать.

Веретено - инструмент судьбы

Веретено ассоциировалось с нитью жизни. Считалось, что женщина, которая прядет, творит свое будущее. Его нельзя было передавать кому бы то ни было. Часто также оно служило амулетом как фаллический символ плодородия. Сломанное веретено - примета к потере или ссоре.

Украинская хата: 7 предметов, которые имели магическое значение

В. А. Тропинин, "Девушка с веретеном" (фото: Википедия)

Вас также может заинтересовать:

Для написания этого материала были использованы следующие источники: Энциклопедия этнокультуры Украины, Этнографический музей во Львове, Музей народной архитектуры и быта Украины (Пирогово), Википедия.

Читайте РБК-Украина в Google News
История Украины Традиции
Новости
ВСУ освободили сразу три села на Донбассе: Сырский рассказал детали
ВСУ освободили сразу три села на Донбассе: Сырский рассказал детали
Аналитика
Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"