Украинская хата: 7 предметов, которые имели магическое значение

Украинская хата прошлого - это не просто место жительства, а целый мир с собственными законами, верованиями и символами. Обычные, на первый взгляд, вещи в сельском доме имели глубокое сакральное значение - могли охранять семью, притягивать добро или же служить границами между мирами.

Какие вещи в украинской хате были магическим и почему к ним относились с уважением и их нельзя было трогать без надобности.

Порог - граница между мирами

Порог считали самым уязвимым местом в доме, поэтому ему уделяли особое внимание. Через него не передавали вещей, не здоровались, не прощались.

Под порог клали защитные предметы - монеты, чеснок, травы, чтобы охранять дом от зла. Наступать на порог считалось плохой приметой.

Веник - средство очищения и защиты

Веник мог вымести не только мусор, но и злые силы. Его ставили в угол ручкой вниз, чтобы не дать нечистой силе "залезть" в дом. Бить кого-то веником - запрещено, потому что это, по поверью, вредит судьбе.

Мисник - алтарь достатка

Мисник, или полка для посуды, был символом благосостояния. Его украшали полотенцами и зеленью, а пустота на полках воспринималась как признак бедности. Посуда на миснике должна была стоять в строгом порядке.

Печь - женский центр и оберег рода

Печь была не только для приготовления пищи. Ее считали священным местом, считалось, что за ней "жили" души предков. Нельзя было плевать в печь, сидеть на ней ногами к стене, а тем более - ссориться возле нее.

Украинская печь. Полтавщина (фото: Википедия)

Скамейка - место силы и статуса

Скамейка в углу под иконами (божница) была почетным местом. Здесь сидели старшие или уважаемые гости. Нарушение этого порядка считалось оскорблением для рода. Также на скамейке нельзя было лежать ногами к образам.

Рушник - оберег и код предков

Рушники висели над окнами, дверями, иконами - не для красоты, а как защита. Они имели свой "языковой" код: каждый орнамент что-то означал - судьбу, продолжение рода, здоровье. Вышивание рушника было ритуалом.

Рушник в углу (фото: Википедия)

Светильник - огонь и жизнь

Даже обычная свеча или глиняная лампадка имели значение. Их зажигали не только для освещения, а как духовный оберег. Огонь нельзя было гасить выдохом или водой - только зажимать пальцами или накрывать.

Веретено - инструмент судьбы

Веретено ассоциировалось с нитью жизни. Считалось, что женщина, которая прядет, творит свое будущее. Его нельзя было передавать кому бы то ни было. Часто также оно служило амулетом как фаллический символ плодородия. Сломанное веретено - примета к потере или ссоре.

В. А. Тропинин, "Девушка с веретеном" (фото: Википедия)