Греция будет тренировать украинских пилотов на F-16, - Зеленский

"Сегодня мы обсудили с господином премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом несколько приоритетных тем. Конечно, я проинформировал о ситуации на поле боя, об ударах российских террористов и о наших возможностях по восстановлению глобальной безопасности и территориальной целостности нашего государства", - сказал президент.

Президент Зеленский обсудил с премьером Греции оборонные потребности Украины и назвал конкретные вещи, которые могут ускорить завершение агрессии РФ.

"Сегодня мы имеем важный результат для авиационной коалиции. Греция примет участие в тренировках наших пилотов на F-16. Спасибо за это предложение", - сказал президент Украины.

F-16 для Украины

Украине необходимы истребители для защиты территории от вражеских обстрелов и для того, чтобы наши военные смогли составить конкуренцию россиянам в воздухе.

Недавно США одобрили передачу Украине истребителей F-16 из Дании и Нидерландов. Советник президента Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина получит самолеты после завершения обучения пилотов.

Отметим, что Нидерланды должны предоставить Украине 42 истребителя, а Дания - еще 19. При этом первую группу истребителей F-16 от Дании Украина получит еще до Нового года.