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Греція тренуватиме українських пілотів на F-16, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Греція візьме участь у навчанні українських пілотів на винищувачах F-16.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Сьогодні ми обговорили з паном прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом кілька пріоритетних тем. Звісно, я поінформував про ситуацію на полі бою, про удари російських терористів і про наші можливості щодо відновлення глобальної безпеки та територіальної цілісності нашої держави", - сказав президент. 

Президент Зеленський обговорив із прем'єром Греції оборонні потреби України та назвав конкретні речі, які можуть прискорити завершення агресії РФ. 

"Сьогодні ми маємо важливий результат для авіаційної коаліції. Греція візьме участь у тренуваннях наших пілотів на F-16. Дякую за цю пропозицію", - сказав президент України. 

F-16 для України

Україні необхідні винищувачі для захисту території від ворожих обстрілів і для того, щоб наші військові змогли скласти конкуренцію росіянам у повітрі.

Нещодавно США схвалили передачу Україні винищувачів F-16 з Данії та Нідерландів. Радник президента Штатів з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Україна отримає літаки після завершення навчання пілотів.

Зазначимо, що Нідерланди мають надати Україні 42 винищувачі, а Данія - ще 19. При цьому першу групу винищувачів F-16 від Данії Україні отримає ще до Нового року.

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Володимир ЗеленськийГреція