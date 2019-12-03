У Греції засудили Макрона за висловлювання на адресу НАТО і блокування розширення ЄС

Раніше президент Франції заявляв, що всередині НАТО повністю зникла координація, і альянс перебуває в стані "смерті мозку". Він вважає, що Європейському союзу необхідно почати думати про себе як про самостійну геополітичну силу. Також Макрон сказав, що не буде просити вибачення за це, оскільки вважає, що його слова стали позитивним імпульсом для членів альянсу.

Крім того, Макрон в жовтні заявив, що рано починати переговори про вступ Албанії та Північної Македонії в ЄС, але визнав, що дві країни досягли значного прогресу в проведенні внутрішніх реформ. Переговори про вступ цих країн до ЄС повинні були відбутися ще влітку, але в червні Рада Європи відклала переговори.