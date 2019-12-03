В Греции осудили Макрона за высказывания в адрес НАТО и блокирование расширения ЕС

Ранее президент Франции заявлял, что внутри НАТО полностью пропала координация, и альянс находится в состоянии "смерти мозга". Он считает, что Европейскому союзу необходимо начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе. Также Макрон сказал, что не будет просить прощения за это, поскольку считает, что его слова стали положительным импульсом для членов альянса.

Кроме того, Макрон в октябре заявил, что рано начинать переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии в ЕС, но признал, что две страны добились значительного прогресса в проведении внутренних реформ. Переговоры о вступление этих стран в ЕС должны были состояться еще летом, но в июне Совет Европы отложил переговоры.