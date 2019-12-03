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У Греції засудили Макрона за висловлювання на адресу НАТО і блокування розширення ЄС

Новини » В світі     03.12.2019 - 10:46
У Греції засудили Макрона за висловлювання на адресу НАТО і блокування розширення ЄС
Фото: Еммануель Макрон (elysee.fr)

Грецький прем'єр-міністр сподівається, що ці помилки будуть виправлені

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс засудив президента Франції Еммануеля Макрона за висловлювання на адресу НАТО і блокування переговорів про вступ Албанії та Північної Македонії до складу ЄС. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EUobserver.

Глава грецького уряду закликав ЄС відновити переговори про вступ з Північною Македонією та Албанією, згадавши Макрона.

"Я сподіваюся, що ця помилка буде виправлена", - сказав Мицотакис.

Він також розкритикував Макрона за його слова про "смерть мозку НАТО". Він назвав альянс "опорою миру у світі після Другої світової війни".

Раніше президент Франції заявляв, що всередині НАТО повністю зникла координація, і альянс перебуває в стані "смерті мозку". Він вважає, що Європейському союзу необхідно почати думати про себе як про самостійну геополітичну силу. Також Макрон сказав, що не буде просити вибачення за це, оскільки вважає, що його слова стали позитивним імпульсом для членів альянсу.

Крім того, Макрон в жовтні заявив, що рано починати переговори про вступ Албанії та Північної Македонії в ЄС, але визнав, що дві країни досягли значного прогресу в проведенні внутрішніх реформ. Переговори про вступ цих країн до ЄС повинні були відбутися ще влітку, але в червні Рада Європи відклала переговори.

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Новини України ГреціяЕммануель Макрон
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