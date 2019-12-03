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В Греции осудили Макрона за высказывания в адрес НАТО и блокирование расширения ЕС

Новости » В мире     03.12.2019 - 10:46
В Греции осудили Макрона за высказывания в адрес НАТО и блокирование расширения ЕС
Фото: Эммануэль Макрон (elysee.fr)

Греческий премьер-министр надеется, что эти ошибки будут исправлены

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис осудил президента Франции Эммануэля Макрона за высказывания в адрес НАТО и блокирование переговоров о вступлении Албании и Северной Македонии в состав ЕС. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EUobserver.

Глава греческого правительства призвал ЕС возобновить переговоры о вступлении с Северной Македонией и Албанией, упомянув Макрона.

"Я надеюсь, что эта ошибка будет исправлена", - сказал Мицотакис.

Он также раскритиковал Макрона за его слова о "смерти мозга НАТО". Он назвал альянс "опорой мира в мире после Второй мировой войны".

Ранее президент Франции заявлял, что внутри НАТО полностью пропала координация, и альянс находится в состоянии "смерти мозга". Он считает, что Европейскому союзу необходимо начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе. Также Макрон сказал, что не будет просить прощения за это, поскольку считает, что его слова стали положительным импульсом для членов альянса.

Кроме того, Макрон в октябре заявил, что рано начинать переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии в ЕС, но признал, что две страны добились значительного прогресса в проведении внутренних реформ. Переговоры о вступление этих стран в ЕС должны были состояться еще летом, но в июне Совет Европы отложил переговоры.

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