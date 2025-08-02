Трамп заявил, что США готовы к потенциальной ядерной войне с Россией
Президент США Дональд Трамп фактически заявил, что Америка полностью готова к потенциальной ядерной войне с Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Clash Report.
Отметим, что на днях замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев, который в прошлом был президентом РФ, резко раскритиковал ультиматум Трампа для РФ о вторичных тарифах.
Кроме того, одиозный политик заверил, что каждый ультиматум президента США - "это шаг к войне" России с США. Тогда же Трамп в ответ сказал, что Медведеву нужно следить за словами, так как он "вступает на очень опасную территорию".
Сейчас в ходе общения с журналистами Трамп отметил, что бывший президент России выразил угрозу, добавив, что "мы будем защищать наш народ". Также он дал комментарий по поводу одного из постов Медведева.
"Вы только что прочитали то, что он сказал. Он говорил о ядерном оружии. Когда кто-то говорит о ядерном оружии, мы должны быть готовыми к этому и мы полностью готовы", - сказал Трамп журналистам.
Трамп перебросил атомные подлотки
Напомним, вчера 1 августа президент США сообщил, что отдал приказ перебросить две атомные подлодки из-за угроз Медведева.
"Я приказал разместить две ядерных подводных лодки в соответствующих регионах на всякий случай, если эти глупые и подстрекательские заявления окажутся чем-то большим, чем просто словами. Слова очень важны и часто могут привести к непреднамеренным последствиям, надеюсь, это не будет одним из таких случаев", - говорилось в посте Трампа.
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