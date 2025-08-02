ua en ru
Сб, 02 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Дональд Трамп Война в Украине НАБУ и САП
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Трамп заявил, что США готовы к потенциальной ядерной войне с Россией

Суббота 02 августа 2025 00:45
UA EN RU
Трамп заявил, что США готовы к потенциальной ядерной войне с Россией Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Дональд Трамп фактически заявил, что Америка полностью готова к потенциальной ядерной войне с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Clash Report.

Отметим, что на днях замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев, который в прошлом был президентом РФ, резко раскритиковал ультиматум Трампа для РФ о вторичных тарифах.

Кроме того, одиозный политик заверил, что каждый ультиматум президента США - "это шаг к войне" России с США. Тогда же Трамп в ответ сказал, что Медведеву нужно следить за словами, так как он "вступает на очень опасную территорию".

Сейчас в ходе общения с журналистами Трамп отметил, что бывший президент России выразил угрозу, добавив, что "мы будем защищать наш народ". Также он дал комментарий по поводу одного из постов Медведева.

"Вы только что прочитали то, что он сказал. Он говорил о ядерном оружии. Когда кто-то говорит о ядерном оружии, мы должны быть готовыми к этому и мы полностью готовы", - сказал Трамп журналистам.

Трамп перебросил атомные подлотки

Напомним, вчера 1 августа президент США сообщил, что отдал приказ перебросить две атомные подлодки из-за угроз Медведева.

"Я приказал разместить две ядерных подводных лодки в соответствующих регионах на всякий случай, если эти глупые и подстрекательские заявления окажутся чем-то большим, чем просто словами. Слова очень важны и часто могут привести к непреднамеренным последствиям, надеюсь, это не будет одним из таких случаев", - говорилось в посте Трампа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дмитрий Медведев Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Ядерное оружие Ядерная война
Новости
Трамп насчитал потери России на войне в 14 раз выше украинских: какие цифры
Трамп насчитал потери России на войне в 14 раз выше украинских: какие цифры
Аналитика
Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому