Графики снова будут по всей Украине 21 марта: в какие часы будут выключать свет
В субботу, 21 марта, во всех областях Украины будут действовать почасовые отключения света. Также будут применяться графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго" в Telegram.
Графики почасовых отключений для бытовых потребителей будут применяться с 08:00 до 22:00. В этот промежуток времени будут действовать и графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
Отмечается, что причиной продолжения действия ограничений являются последствия массированных комбинированных атак российских оккупантов энергетических объектов Украины.
"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в заявлении.
"Укрэнерго" также призвало граждан экономно пользоваться электроэнергией, когда она появляется по графику.
Ситуация в энергосистеме Украины
Напомним, эта зима стала самой тяжелой для украинцев за все время полномасштабной войны. Россияне осуществили большое количество ударов по энергетической системе Украины с применением большого количества ракет и дронов.
Отметим, российские атаки повредили все электростанции Украины, но энергосистема работает благодаря усилиям энергетиков, физической защите объектов и поддержке партнеров в сфере ПВО.
Восстановление повреждений продолжается, хотя для этого понадобится немало времени.
Согласно прогнозам экспертов, стабилизация энергосистемы возможна уже в апреле. Тогда нагрузка на сети упадет вследствие повышения температуры и завершения отопительного сезона.