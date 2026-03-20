ua en ru
Пт, 20 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Графики снова будут по всей Украине 21 марта: в какие часы будут выключать свет

19:59 20.03.2026 Пт
2 мин
Ограничения будут действовать с утра и до самого вечера
aimg Валерий Ульяненко
Графики снова будут по всей Украине 21 марта: в какие часы будут выключать свет Иллюстративное фото: в Украине 21 марта будут действовать графики отключений (Getty Images)

В субботу, 21 марта, во всех областях Украины будут действовать почасовые отключения света. Также будут применяться графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго" в Telegram.

Читайте также: Почему графики отключений света вернулись: энергетики назвали несколько причин

Графики почасовых отключений для бытовых потребителей будут применяться с 08:00 до 22:00. В этот промежуток времени будут действовать и графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Отмечается, что причиной продолжения действия ограничений являются последствия массированных комбинированных атак российских оккупантов энергетических объектов Украины.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в заявлении.

"Укрэнерго" также призвало граждан экономно пользоваться электроэнергией, когда она появляется по графику.

Ситуация в энергосистеме Украины

Напомним, эта зима стала самой тяжелой для украинцев за все время полномасштабной войны. Россияне осуществили большое количество ударов по энергетической системе Украины с применением большого количества ракет и дронов.

Отметим, российские атаки повредили все электростанции Украины, но энергосистема работает благодаря усилиям энергетиков, физической защите объектов и поддержке партнеров в сфере ПВО.

Восстановление повреждений продолжается, хотя для этого понадобится немало времени.

Согласно прогнозам экспертов, стабилизация энергосистемы возможна уже в апреле. Тогда нагрузка на сети упадет вследствие повышения температуры и завершения отопительного сезона.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Укрэнерго Графики отключения света Электроэнергия
Новости
Умер патриарх Филарет: каким был его путь от семинариста до Героя Украины
Аналитика
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО