Графики снова будут по всей Украине 21 марта: в какие часы будут выключать свет

В субботу, 21 марта, во всех областях Украины будут действовать почасовые отключения света. Также будут применяться графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго" в Telegram .

Графики почасовых отключений для бытовых потребителей будут применяться с 08:00 до 22:00. В этот промежуток времени будут действовать и графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Отмечается, что причиной продолжения действия ограничений являются последствия массированных комбинированных атак российских оккупантов энергетических объектов Украины.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в заявлении.

"Укрэнерго" также призвало граждан экономно пользоваться электроэнергией, когда она появляется по графику.

Напомним, эта зима стала самой тяжелой для украинцев за все время полномасштабной войны. Россияне осуществили большое количество ударов по энергетической системе Украины с применением большого количества ракет и дронов.