Графіки знову будуть по всій Україні 21 березня: у які години вимикатимуть світло
У суботу, 21 березня, в усіх областях України будуть діяти погодинні відключення світла. Також будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго" в Telegram.
Графіки погодинних відключень для побутових споживачів будуть застосовуватись з 08:00 до 22:00. В цей проміжок часу діятимуть і графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
Зазначається, що причиною продовження дії обмежень є наслідки масованих комбінованих атак російських окупантів енергетичних об'єктів України.
"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - йдеться в заяві.
"Укренерго" також закликало громадян ощадливо користуватись електроенергією, коли вона з'являється за графіком.
Ситуація в енергосистемі України
Нагадаємо, ця зима стала найважчою для українців за весь час повномасштабної війни. Росіяни здійснили велику кількість ударів по енергетичній системі України із застосуванням великої кількості ракет і дронів.
Зазначимо, російські атаки пошкодили всі електростанції України, але енергосистема працює завдяки зусиллям енергетиків, фізичному захисту об’єктів і підтримці партнерів у сфері ППО.
Відновлення пошкоджень триває, хоча для цього знадобиться чимало часу.
Згідно з прогнозами експертів, стабілізація енергосистеми можлива вже у квітні. Тоді навантаження на мережі впаде внаслідок підвищення температури та завершення опалювального сезону.