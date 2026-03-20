ua en ru
Пт, 20 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Графіки знову будуть по всій Україні 21 березня: у які години вимикатимуть світло

19:59 20.03.2026 Пт
2 хв
Обмеження діятимуть з ранку і до самого вечора
aimg Валерій Ульяненко
Ілюстративне фото: в Україні 21 березня діятимуть графіки відключень (Getty Images)

У суботу, 21 березня, в усіх областях України будуть діяти погодинні відключення світла. Також будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго" в Telegram.

Читайте також: Чому графіки відключень світла повернулись: енергетики назвали кілька причин

Графіки погодинних відключень для побутових споживачів будуть застосовуватись з 08:00 до 22:00. В цей проміжок часу діятимуть і графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Зазначається, що причиною продовження дії обмежень є наслідки масованих комбінованих атак російських окупантів енергетичних об'єктів України.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - йдеться в заяві.

"Укренерго" також закликало громадян ощадливо користуватись електроенергією, коли вона з'являється за графіком.

Ситуація в енергосистемі України

Нагадаємо, ця зима стала найважчою для українців за весь час повномасштабної війни. Росіяни здійснили велику кількість ударів по енергетичній системі України із застосуванням великої кількості ракет і дронів.

Зазначимо, російські атаки пошкодили всі електростанції України, але енергосистема працює завдяки зусиллям енергетиків, фізичному захисту об’єктів і підтримці партнерів у сфері ППО.

Відновлення пошкоджень триває, хоча для цього знадобиться чимало часу.

Згідно з прогнозами експертів, стабілізація енергосистеми можлива вже у квітні. Тоді навантаження на мережі впаде внаслідок підвищення температури та завершення опалювального сезону.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Укренерго Графіки відключення світла Електроенергія
Новини
Помер патріарх Філарет: яким був його шлях від семінариста до Героя України
Помер патріарх Філарет: яким був його шлях від семінариста до Героя України
Аналітика
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО