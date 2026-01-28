Графики снова действуют не везде: как сегодня выключают свет в Украине

Сегодня, 28 января, в отдельных областях Украины снова ввели аварийные отключения электроэнергии из-за обстрелов РФ. В других регионах действуют графики почасовых отключений.

РБК-Украина рассказывает, где и как сегодня в Украине выключают свет.

"Укрэнерго"

"Из-за обусловленной последствиями российских обстрелов сложной ситуации в энергосистеме - в отдельных областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии", - говорится в сообщении.

Предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют.

При этом аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

В компании напомнили, что конкретное время отключения по вашему адресу определяют местные операторы системы распределения. Актуальную информацию можно найти на официальных сайтах и страницах облэнерго в соцсетях.

Киев

В столице из-за сложной ситуации в энергетике продолжают применять аварийные отключения электроэнергии. Графики отключений при этом не действуют.

Киевская область

По приказу НЭК Укрэнерго сегодня действуют стабилизационные отключения электроэнергии.

Одесская область

Сегодня в области будут применять почасовые отключения электроэнергии для всех очередей потребителей. Свет будут выключать от двух до трех раз в течение суток.

В компании отмечают, что в Одессе, а также частично в Одесском районе и некоторых районных центрах области продолжаются экстренные отключения.

Днепропетровская область

Для Днепропетровщины также будут применяться почасовые отключения света во всех очередях потребителей. Согласно приведенной информации, во всех очередях отключения будут происходить три раза.

Следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Viber.

Харьковская область

В Харькове и Харьковской области сегодня снова применены графики аварийных отключений для стабилизации ситуации в энергосети.

Одновременно продолжают действовать графики почасовых отключений.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подкартам с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 02:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00

1.2 02:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00

2.1 02:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00

2.2 02:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00

3.1 00:00-02:00; 05:30-12:30; 16:00-23:00

3.2 00:00-02:00; 05:30-12:30; 16:00-23:00

4.1 00:00-02:00; 05:30-12:30; 16:00-23:00

4.2 00:00-02:00; 05:30-12:30; 16:00-23:00

5.1 00:00-05:30; 09:00-16:00; 19:30-24:00

5.2 00:00-05:30; 09:00-16:00; 19:30-24:00

6.1 00:00-05:30; 09:00-16:00; 19:30-24:00

6.2 00:00-05:30; 09:00-16:00; 19:30-24:00

Перечень адресов по очередям - здесь.

Сумская область

В Сумах и области будут действовать графики почасовых отключений в соответствии с объемами, доведенными командой из НЭК "Укрэнерго".

Согласно данным АО "Сумыоблэнерго", узнать актуальную информацию по отключениям электроэнергии или же свою очередь можно:

на официальном сайте - "Потребителям" - "Отключение" - "Узнать очередь ГПВ" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в PDF-таблице);

в личном кабинете E-Svitlo или в одноименном приложении;

в счете за электроэнергию (от своего поставщика);

в Telegram;

в Facebook.

Черниговская область

Сегодня, 28 января, будет действовать график почасовых отключений. Также в облэнерго сделали некоторые уточнения - в графике возможны изменения.

"Если ситуация в энергосистеме будет меняться, график будет корректироваться, поэтому просим следить за нашими официальными ресурсами", - сообщили в АО "Черниговоблэнерго".

Согласно данным АО "Черниговоблэнерго", узнать о запланированных отключениях элекроэнергии пользователи могут:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Facebook;

Кроме того, проверить информацию относительно очередей отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:

в чат-боте в Telegram;

в чат-боте в Viber.

Запорожская область

В Запорожской области будут применены графики почасовых отключений (ГПВ). Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочереди) (с учетом 30 минут на переключение):

Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочереди) (с учетом 30 минут на переключение):

1.1: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

1.2: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

2.1: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

2.2: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

3.1: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

3.2: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

4.1: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

4.2: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

5.1: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

5.2: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

6.1: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

6.2: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

Кировоградская область

По распоряжению НЭК "Укрэнерго" 28.01.2026 будет действовать следующий график почасовых отключений (ГПВ):

Согласно данным ЧАО "Кировоградоблэнерго", о графиках почасовых отключений можно узнать:

на официальном сайте;

в отдельных Telegram-каналах электрических сетей области;

через "Поиск отключений по адресу".

Винницкая область

Согласно данным АО "Винницаоблэнерго", найти графики отключений можно:

на официальном сайте - в разделе онлайн график почасовых отключений - с помощью поиска по адресу можно увидеть запланированные отключения (также доступен поиск по ЭИС коду и лицевому счету);

в чат-боте в Telegram;

в чат-боте в Viber;

в личном кабинете на сайте АО "Винницаоблэнерго".

Между тем в разделе "График почасовых отключений" опубликован ориентировочный график ГПВ и информация об очередях графика почасовых отключений.

Полтавская область

График почасовых отключений света на 28 января:

Житомирская область

На 28.01.2026р. по команде НЭК "Укрэнерго" будет применено:

с 00:00 до 07:00 - 4,0 очереди

с 07:00 до 22:00 - 4.5 очереди

с 22:00 до 24:00 - 4,0 очереди

Николаевская область

1.1 - 01:00 - 05:00; 09:00 - 15:00; 17:00 - 23:00;

1.2 - 00:00 - 03:00; 05:00 - 11:00; 13:00 - 19:00; 21:00 - 00:00;

2.1 - 03:00 - 09:00; 11:00 - 17:00; 19:00 - 00:00;

2.2 - 00:00 - 01:00; 05:00 - 11:00; 13:00 - 19:00; 21:00 - 00:00;

3.1 - 00:00 - 01:00; 03:00 - 09:00; 11:00 - 17:00; 19:00 - 00:00;

3.2 - 00:00 - 05:00; 07:00 - 13:00; 15:00 - 21:00; 23:00 - 00:00;

4.1 - 00:00 - 03:00; 07:00 - 13:00; 15:00 - 21:00; 23:00 - 00:00;

4.2 - 00:00 - 05:00; 07:00 - 13:00; 15:00 - 21:00;

5.1 - 00:00 - 01:00; 03:00 - 09:00; 11:00 - 17:00; 19:00 - 00:00;

5.2 - 01:00 - 07:00; 09:00 - 15:00; 17:00 - 22:00;

6.1 - 00:00 - 03:00; 05:00 - 11:00; 13:00 - 19:00; 21:00 - 00:00;

6.2 - 01:00 - 07:00; 09:00 - 15:00; 17:00 - 23:00.

Согласно данным АО "Николаевоблэнерго", информацию по отключениям электроэнергии в области можно найти:

на официальном сайте;

в Facebook.

Кроме того, узнать наиболее актуальную информацию по конкретному адресу можно по соответствующей ссылке.

Черкасская область

Из-за постоянных вражеских обстрелов и последствий предыдущих массированных ракетно-дронных атак по Черкасской области 28 января по команде НЭК "Укрэнерго" будут применяться графики почасовых отключений (ГПВ).

Часы отсутствия электроснабжения:

1.1 00:00 - 04:00, 06:00 - 10:30, 12:00 - 16:30, 18:00 - 22:00

1.2 01:00 - 05:00, 07:00 - 11:30, 13:00 - 17:30, 19:00 - 23:00

2.1 00:00 - 00:30, 02:30 - 06:30, 08:30 - 13:00, 14:30 - 19:00, 20:30 - 24:00

2.2 00:00 - 02:00, 03:30 - 08:00, 09:30 - 14:00, 15:30 - 20:00, 21:30 - 24:00

3.1 00:00 - 02:30, 04:30 - 09:00, 10:30 - 15:00, 16:30 - 21:00, 22:30 - 24:00

3.2 00:00 - 01:00, 03:00 - 07:30, 09:00 - 13:30, 15:00 - 19:30, 21:00 - 24:00

4.1 02:00 - 06:00, 08:00 - 12:30, 14:00 - 18:30, 20:00 - 24:00

4.2 00:00 - 03:00, 05:00 - 09:30, 11:00 - 15:30, 17:00 - 21:30, 23:00 - 24:00

5.1 00:00 - 02:00, 04:00 - 08:30, 10:00 - 14:30, 16:00 - 20:30, 22:00 - 24:00

5.2 01:30 - 05:30, 07:30 - 12:00, 13:30 - 18:00, 19:30 - 23:30

6.1 00:30 - 04:30, 06:30 - 11:00, 12:30 - 17:00, 18:30 - 22:30

6.2 00:00 - 03:30, 05:30 - 10:00, 11:30 - 16:00, 17:30 - 22:00, 23:30 - 24:00

Согласно данным АО "Черкассыоблэнерго", узнать информацию о графиках отключения можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Facebook.

Хмельницкая область

Узнать свою очередь можно в разделе "Почасовые отключения", проверить причину и ожидаемое время восстановления распределения электроэнергии - в чат-ботах Viber, Telegram, "Отключение по адресу" и "Актуальные отключения".

Ровенская область

В связи со сложной ситуацией в энергосистеме государства Укрэнерго дало команду ввести на Ровенщине в среду, 28 января, график почасовых отключений электроэнергии.

Предварительно запланированный график выглядит вот так. Он может меняться в зависимости от корректировки доведенных лимитов.

подчередь 1.1 06.00-10.00, 18:00-21.00

поддежка 1.1 06.00-10.00, 18:00-21.00

подчередь 2.1 07.00-11.00, 19.00-22.00

подчередь 2.2 07.00-11.00, 19.00-22.00

подчередь 3.1 00.00-03.00, 10.00-14.00

подчередь 3.2 03.00-06.00, 10.00-14.00, 22.00-00.00

подчередь 4.1 11.00-15.00, 21.00-00.00

подчередь 4.2 11.00-15.00, 21.00-00.00

подчередь 5.1 00.00-03.00, 14.00-18.00

подчередь 5.2 00.00-03.00, 14.00-18.00

подчередь 6.1 03.00-07.00, 15.00-19.00

подчередь 6.2 03.00-07.00, 15.00-19.00

Ивано-Франковская область

Узнать свою очередь можно:

на главной странице сайта "Прикарпатьеоблэнерго" в разделе "Графики аварийных отключений";

в Viber-боте компании;

по ссылке.

Закарпатская область

По информации облэнерго, графики отключений применят для всех шести очередей.

Подробнее с графиком можно ознакомиться здесь.

Черновицкая область

Сегодня буковинцы будут находиться без электричества примерно 17 часов.

Узнать номер своей группы можно по поиску на сайте.

Тернопольская область

На Тернопольщине будут действовать такие графики отключения:

Волынская область

Больше информации об отключении света по конкретному адресу в городе, поселке, селе - на сайте "Волыньоблэнерго" или через Viber-бот.

Львовская область

На Львовщине во вторник, 28 января, будут действовать почасовые графики отключения света. В среднем света не будет 7 часов в день.

Узнать свою очередь отключений можно: