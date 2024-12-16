Графики отменили: в Украине впервые за долгое время не будут выключать свет
В Украине во вторник, 17 декабря, впервые за долгое время не будут применять графики отключения электроэнергии. Свет не будут выключать в течение всего дня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
Завтра, 17 декабря, применение мер ограничения потребления не прогнозируется.
Однако в случае изменения ситуации будет сообщено дополнительно.
В то же время украинцев просят экономно потреблять электроэнергию. В частности, не выключать несколько мощных электроприборов одновременно в период с 8:00 до 22:00.
Отключение света в Украине
В течение последнего месяца Россия активизировала атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. Основными целями россиян стали тепло- и гидроэлектростанции, а также ключевые трансформаторные подстанции. В ходе массированных атак применялись баллистические, крылатые ракеты, а также дроны-камикадзе "Шахед".
В частности, удары 17 ноября имели масштабный характер, с привлечением более 120 ракет и 90 дронов.
Следующий удар был нанесен уже 28 ноября. Именно тогда россияне нанесли новый массированный удар по энергетике Украины. В общем были зафиксированы повреждения сразу в 14 областях Украины.
А 13 декабря Россия запустила по Украине 287 средств воздушного нападения - 94 ракеты и 193 дронов.
Также стоит заметить, что с понедельника, 16 декабря, в Украине действуют новые правила отключения света. Подробно о том, как теперь будут выключать свет читайте в материале РБК-Украина "Очереди "пополам" и новые интервалы. Какими будут графики отключения света с 16 декабря".
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