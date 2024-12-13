Россия запустила по Украине почти 300 целей. Сколько сбила ПВО
Россия массированно атаковала Украину 13 декабря, ударив по энергетике. ПВО сбила более 160 дронов и ракет из почти 300 целей, которые запустили оккупанты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Так, Россия осуществила комбинированное воздушное нападение по Украине ракетами различных типов и ударными беспилотниками.
"В целом радиотехническими войсками Воздушных сил за этот период выявлено 287 средств воздушного нападения противника - 94 ракеты и 193 БПЛА", - говорится в сообщении.
А именно:
- 4 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" с истребителей МиГ-31К, район пусков - Тамбовская область;
- 2 баллистические ракеты "Искандер-М", район пусков - Брянская область, Крым;
- 1 баллистическая ракета KN-23, район пусков - Брянская обл;
- 55 крылатых ракет Х-101, Х-55СМ со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, район пусков - Волгоградская область;
- 24 крылатых ракет "Калибр", район пусков акватория Черного моря;
- 7 крылатых ракет "Искандер-К", район пусков - Воронежская, Ростовская области;
- 1 управляемая авиационная ракета Х-59/Х-69, район пусков воздушное пространство над ВОТ Луганской области;
- 193 ударные БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа из районов Курск, Приморско-Ахтарск, Орел, Брянск, Миллерово.
Как отработала ПВО
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины, в том числе эффективно отработали F-16.
По состоянию на 11.30 подтверждено сбитие:
- 80 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ/"Калибр"/"Искандер-К";
- 1 баллистической ракеты "Искандер-М";
- 80 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа.
Кроме того, 105 вражеских беспилотников из-за активного противодействия Сил обороны не достигли своих целей (локально потеряны), пять - вернулись в Россию, еще один - в Беларусь.
В очередной раз ракетно-дронный удар противника в основном был направлен по объектам энергетики Украины.
Обстрел РФ по Украине
13 декабря российские войска снова атаковали энергетику Украины. В связи с этим в регионах усилили графики отключений света.
Россия атаковала как дронами, так и ракетами, в частности баллистикой. Российские цели долетели плоть до западных регионов.
Например, в Тернопольской области увеличили количество очередей на ограничение энергоснабжения. Сейчас половина жителей региона находятся без света. А Прикарпатье подверглось самой массированной атаке с начала полномасштабной войны.
Детальнее о последствиях обстрела - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.