Графіки скасували: в Україні вперше за довгий час не вимикатимуть світло

В Україні у вівторок, 17 грудня, вперше за тривалий час не будуть застосовувати графіки відключення електроенергії. Світло не вимикатимуть протягом усього дня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Наступний удар було завдано вже 28 листопада. Саме тоді росіяни завдали нового масованого удару по енергетиці України. Загалом були зафіксовані пошкодження відразу у 14 областях України.

Протягом останнього місяця Росія активізувала атаки на енергетичну інфраструктуру України. Основними цілями росіян стали тепло- та гідроелектростанції, а також ключові трансформаторні підстанції. У ході масованих атак застосовувалися балістичні, крилаті ракети, а також дрони-камікадзе "Шахед".

Водночас українців просять ощадливо споживати електроенергію. Зокрема, не вимикати кілька потужних електроприладів одночасно у період з 8:00 до 22:00.

Однак у випадку зміни ситуації буде повідомлено додатково.

Також варто зауважити, що з понеділка, 16 грудня, в Україні діють нові правила вимкнення світла. Детально про те, як тепер вимикатимуть світло читайте у матеріалі РБК-Україна "Черги "навпіл" і нові інтервали. Якими будуть графіки відключення світла з 16 грудня".

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